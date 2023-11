大學內反猶、仇穆事件紛起 教育部要查 聯邦補助恐取消

支持巴勒斯坦的學生10月中旬在哥倫比亞大學校園示威。(美聯社)

以哈戰爭爆發後,美國大學反猶太 、仇視穆斯林事件紛起,教育部 開始調查其中是否有涉嫌歧視、違反民權法的情事,若有,聯邦補助款可能會被取消。

美聯社報導,調查對象包括哥倫比亞、康乃爾和賓州 大學等長春藤名校,以及麻州衛斯理學院、賓州拉法葉學院和紐約庫柏聯盟學院(Cooper Union for the Advancement of Science and Art);堪薩斯州梅茲聯合校區(Maize Unified School District)所屬高中以下公立學校體系,也在調查之列。

教育部16日宣布啟動調查時表示,調查行動代表拜登政府堅定打擊歧視的決心,違反民權法的學校,最嚴重的可能全部聯邦補助款遭到取消。這類案件過去多數以主動和解的方式收場。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)說,學生如果因為是,或被認為是,猶太、穆斯林、阿拉伯、錫克或任何族裔而成為被攻擊的目標,學校有法律責任保護他們。

調查人員將查明五件涉嫌騷擾猶太族裔學生和兩件涉嫌仇視穆斯林的騷擾案件。教育部未言明哪所學校涉及哪一案,申訴人及其他細節也未公布。

維護猶太權益的布蘭岱斯中心(Brandeis Center)上周向教育部提出投訴,說賓州大和衛斯理學院對校園內的反猶太事件處理不當。

該中心9日致函教育部說,賓大教授在課堂上、社媒上發表反猶太言論,校園內舉行親巴勒斯坦集會活動時,猶太裔的學生都害怕到不敢上學,學校卻視若無睹。賓大說,會配合調查。

賓大校長馬季爾(Liz Magill)表明反猶太主義是惡毒思想;她說,「本校將持續警惕,對抗反猶太主義和任何形式的仇恨思想。」