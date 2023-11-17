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現代汽車開先例 明年起在亞馬遜網站賣車 顛覆汽車銷售模式

編譯周芳苑／綜合16日電
南韓現代汽車明年起將透過亞馬遜網站賣車，顛覆汽車產業的長期營銷模式。（Getty Images）
南韓現代汽車明年起將透過亞馬遜網站賣車，顛覆汽車產業的長期營銷模式。（Getty Images）

南韓現代汽車公司(Hyundai Motor)與網路零售業龍頭亞馬遜(Amazon)合作，預訂明年起首開先例，透過亞馬遜網站賣車，將顛覆汽車產業的長期營銷模式。

現代公司16日在洛杉磯車展(Los Angeles Auto Show)上與亞馬遜共同宣布合作計畫；2024年開始，現代的美國汽車經銷商將透過Amazon.com，讓顧客上網看車、購車。

消費者可在網上下單購買新車，而後選擇最適合的時間到當地經銷商據點取貨，或由經銷商送貨；消費者還可選擇付款方式及融資方案。

此外，現代汽車將從2025年開始採用亞馬遜的Alexa聲控技術。

亞馬遜執行長傑西(Andy Jassy)說，現代與亞馬遜一樣熱中於致力讓顧客生活變得更好、更輕鬆。

兩大企業攜手合作進一步宣示汽車業顛覆傳統的購車體驗。新冠疫情期間處處封鎖，車廠擴大送車到府計畫，經銷商則擴大網站服務，協助客戶上網參觀虛擬展示廳。

消費者近年來購車習慣也逐漸改變，避開汽車經銷商，直接找製造商。尤其新型電動車的銷售最為明顯。

產業研究機構Cox Automotive調查顯示，2022年願意在網路上購車的電動車主高於傳統車主，線上完成過半購車流程的客戶滿意度最高。

電動車領導業者特斯拉(Tesla)率先直接面對消費者銷售，Rivian和Lucid等競爭對手也跟進，繞開傳統汽車經銷商。

一些汽車業高層注意到特斯拉利銷售方式成功，也積極改進汽車銷售模式。

福特汽車(Ford)等老牌車廠受限於加盟法，必須使用獨立經銷商，但也試圖調整作法，針對國內經銷商採取新規則，包括要求不得討價還價；執行長法利(Jim Farley)說，採用直銷每輛車約可節省2000元成本。

福特計畫明年開始為電動車客戶提供更靈活的線上購車、透明定價和遠端交車等服務。

亞馬遜 電動車 特斯拉

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