美國史上最大 紐約沒收逾10億元假名牌 2走私犯被捕

紐約兩名涉嫌走私山寨名牌商品的嫌犯15日落網，沒入贗品市值突破10億元，刷新美國史上最大宗仿冒品沒收案價格紀錄。（Getty Images）

紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)檢察官辦公室宣布，兩名涉嫌走私山寨名牌商品的嫌犯15日落網，沒入贗品市值突破10億元，刷新美國史上最大宗仿冒品沒收案價格紀錄。

紐約南區聯邦法院檢察官威廉斯(Damian Williams)表示，38歲的索烏(Adama Sow)和48歲的賈洛(Abdulai Jalloh)於15日上午落網，並依走私仿冒品罪名起訴；法官同日裁定皇后區 出生的索烏以100萬元交保候傳，紐約出生的賈洛則以50萬元交保候傳。

檢方辦公室表示，索烏與賈洛今年1月至10月20日期間，利用曼哈頓 一處倉儲中心販運山寨商品。檢方另搜索兩人持有的另一處地點，查獲仿冒品；此外，賈洛也將贗品送往曼哈頓以外的地區販售。

當局搜索行動在索烏單獨持有的地點查獲超過8萬3000件贗品，估計其建議售價超過5億200萬元，而當局在賈洛單獨掌控的地點查獲超過5萬件贗品，估計其建議售價超過2億3700萬元。

有線電視新聞網(CNN)報導引述檢方新聞稿報導，此次搜索行動沒收的仿冒品數量總共約21萬9000件，預估市場總價值約10億3000萬元，其中包含精品名牌手提包、服飾、鞋子及其他商品。

威廉斯表示，「這證明了本辦公室及其執法合作同仁，致力打擊紐約市 仿冒商品販運的決心」。

檢方表示，走私罪行最高可處十年徒刑。