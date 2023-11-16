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「藍白合」達6共識 民調決勝 台18日公布結果

記者鄭媁、侯俐安、林銘翰／台北報導
台灣的總統大選，在野黨15日終於達成合作共識。照片由左至右為：國民黨主席朱立倫、國民黨總統選舉提名人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統選舉提名人柯文哲。（記者曾學仁／攝影）
台灣的總統大選，在野黨15日終於達成合作共識。照片由左至右為：國民黨主席朱立倫、國民黨總統選舉提名人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統選舉提名人柯文哲。（記者曾學仁／攝影）

中華民國明年的總統大選在野合作出現重大突破。國民黨、民眾黨15日在前總統馬英九見證下，達成「藍白合」六點共識。民眾黨總統參選人柯文哲表示，「今天是歷史的一刻，在台灣的歷史上從來沒出現過聯合政府」，國民黨總統參選人侯友宜表示，「為共同理念、國家安全、人民福祉而放下個人」，盼在政黨合作下邁向第三波民主改革。

柯：歷史一刻 侯：第三波民主改革

藍白政黨協商第二次會議，在馬英九、國民黨主席朱立倫、侯友宜和柯文哲歷經兩個半小時協商後，達成六點共識，由馬英九與國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調，與藍白各提供一份內參民調結果。雙方同意，若柯侯勝負超過統計誤差，由勝者得一點；若柯侯差距在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。並訂於18日由馬英九基金會公布結果。

柯文哲：AIT致電問中國有無介入

在藍白合作之後，勢必對領先的民進黨候選人賴清德構成壓力。柯文哲稍晚在受訪時透露，美國在台協會(AIT)有打電話給他，請民眾黨解釋藍白合有無中國介入，柯文哲坦言，美國和中國都會介入台灣的選舉，然而台灣有自己的主體性，還是要思考怎麼處理，且不只中國、美國跟日本，每個周邊的重大國家，都想把手伸進來。這就是台灣作為小國的困境，「公公婆婆太多了，我們就是夾在中間，看到底怎麼辦。」

柯文哲認為，美中對抗是無法避免的事，任何一個台灣政府的領導人物，只能思考在這種對抗之下，怎麼找到一個安全的平衡點，他們不是接到北京電話就去幹事，所以不用指控每一個人都是中共的下線或是代理人，事情沒有這麼嚴重。

民眾黨監督制衡 國民黨建設發展

藍白合後，兩黨將共組競選委員會，全力輔選正副總統參選人及兩黨推薦的立委參選人，不分區政黨票由兩黨各自努力。在馬英九見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府，除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

馬英九：台灣政治史締造新紀錄

馬朱侯柯會後攜手接受訪問，馬英九表示，藍白達成合作協議，相信為台灣政治史上締造新紀錄，合作將使未來選舉與其他方面能相互幫忙，對兩黨都是值得紀念的一天，會依據合作協議全力以赴。

柯文哲表示，「今天是歷史的一刻」，因為在台灣的歷史上，從來沒有出現過聯合政府，希望在馬英九見證之下，讓台灣的歷史往前邁進。侯友宜對馬英九、朱立倫、柯文哲表達感謝，並說「無論結果如何、誰正誰副，共同攜手合作，讓中華民國土地能平安」。

朱立倫：爭取勝選 未來要組聯合政府

朱立倫說，這次聯合競選，未來要組聯合政府，都能讓台灣匯集更多力量，讓社會變更好，更重要的是超過六成以上的主流民意的期待，在共同努力下，全力爭取2024勝選。

柯：比起國民黨 我更痛恨民進黨

有青年學生在一場活動上問柯文哲，柯說過生平最討厭三樣東西「蚊子、蟑螂和國民黨」，如今卻宣布藍白合作，是國民黨變了，還是柯文哲變了？柯坦言，實在是心情很不好，但是比起國民黨，他更痛恨民進黨，作為一個二二八事件的家屬，他當然不喜歡國民黨，但是他從來都沒有想過，民進黨怎麼會墮落得這麼快。

國民黨 柯文哲 馬英九

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