華爾街日報：台2大在野黨聯合 支持率將大升

華爾街日報(WSJ)15日以「台灣在野黨團結對付中國視為威脅的總統候選人」為標題報導，台灣兩大在野黨協議在明年初的總統選舉中合作，對台灣的未來以及美中關係都會產生很大的的影響。報導說，這項協議將提高反對黨對抗執政的民進黨總統候選人、現任副總統賴清德 的力量。

報導指出，主張與北京 建立更緊密關係的最大在野黨國民黨 說，它將和前台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨聯合競選；這向外界期盼已久的協議料將增加反對黨對付副總統賴清德的機會；賴清德目前民調領先；報導說，民進黨已和美國建立更緊密的關係。

華府和北京都在密切觀察這場選舉，如果選出對中國比較友善的總統，分析家說，鑑於各方對台灣的敏感，美國和中國之間的關係將變得更加複雜。

政治分析人士說，中國國民黨和台灣民眾黨結成新聯盟，有助避免兩者分散選票，因為選票如無法集中，打敗賴清德的機率就會降低。

不過，台灣政治向來就以難預測著稱，總統選舉更變化多端難以預料，不到選舉投票日，誰也不敢說誰會贏。

報導引述在台灣國立政治大學任教的美籍政治學者南樂(Lev Nachman)說，兩黨聯合對賴清德絕對是「嚴重的挑戰」；他預期在野陣營的支持率將「大獲提升」，但也非「百分百確定」。

報導說，北京一向認為賴清德比5月即將任滿下台的蔡英文更主張台獨。賴雖已放低對中國的語調，說沒必要宣布台獨，他會遵行蔡的政策，仍被北京視為是威脅。

兩大在野黨15日發布聯合聲明，說仍在決定合作細節，包括由誰出任總統候選人，18日會宣布更多細節。