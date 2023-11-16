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民進黨總統參選人賴清德20日將宣布：副手蕭美琴

台灣新聞組／綜合報導
民進黨總統參選人賴清德(左)20日將宣布副手為台駐美代表蕭美琴。圖為今年賴清德訪紐約時看棒球賽，兩人穿著大都會隊的球衣合影。(圖：台總統府提供）
民進黨總統參選人賴清德(左)20日將宣布副手為台駐美代表蕭美琴。圖為今年賴清德訪紐約時看棒球賽，兩人穿著大都會隊的球衣合影。(圖：台總統府提供）

台灣大選日期已近，中央選舉委員會將於11月20至24日受理總統副總統候選人登記，民進黨總統參選人賴清德副手已經確定由台駐美代表蕭美琴擔任，賴團隊將於20日宣布「賴蕭配」正式成軍，介紹蕭美琴出場。

蕭美琴正在舊金山參加亞太經濟合作會議(APEC)，她對於場邊記者詢問返台參選議題，均未回應，只說「APEC事情很多，我們繼續努力讓APEC順利圓滿」。但據了解，蕭美琴過去擔任立委時的班底，最近已經在台灣重整團隊，讓蕭返台後立馬能進入選戰模式，且競選辦公室正在裝潢。

蕭美琴也將投入民進黨籍立委輔選，目前傳出有立委參選人已經開始安排蕭美琴的輔選時間。民進黨人士普遍認為，蕭美琴對於拉抬年輕選票會有很強的作用。

據悉，蕭美琴返台後第一個周末、26日將回到花蓮輔選，參加賴清德花蓮競選總部成立大會。

民進黨人士說，蕭美琴若離開美國，駐美代表應不會如外界傳言由外交部長吳釗燮接任，正值大選前夕及美中台敏感時刻，外交及國安人事不適合有太大的變動，駐美代表一職傾向先由副代表代理。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，無論在野陣營如何整合，都不影響既定的選戰節奏。

民進黨 賴清德 APEC

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