新聞幕後／柯文哲、侯友宜各退一步 「藍白合」撥雲見日

台灣大選前，藍白合達成共識。在前總統馬英九(左二)見證下，國民黨主席朱立倫(右起)、總統參選人侯友宜與民眾黨主席柯文哲手持協商內容合影。(圖：國民黨文傳會提供)

台灣大選前，國民黨和民眾黨的「藍白合」協商跨出歷史性的一步。台前總統、國民黨前主席馬英九 為柯文哲 鋪了一個可以踏實可信任的台階，國民黨主席朱立倫近日密集與兩黨總統參選人侯友宜、柯文哲溝通，也讓馬英九掌握進度，4人15日坐上談判桌，協商前夕確認的合作默契，是促成合作的關鍵，柯侯在最後關頭各退一步，讓藍白合撥雲見日。

藍白合不合，吵了半年、協商逾一個月仍僵持不下，甚至雙方陣營和支持者都吵出火藥味，明知時間不等人，合則兩利、分則雙輸，仍然無法達成合作共識；馬英九旁觀者清，應柯文哲的請求出面當見證人，確保民調 規則以及未來的聯合競選、共組聯合政府目標一致，終讓柯願與藍營攜手往前走。

藍白協商卡關多時，柯文哲堅持全民調，侯友宜堅持納入政黨實力，協商後決定「藍白合」以民調定勝負。黨內人士表示，侯友宜和柯文哲各有退讓，加上朱立倫密集穿梭溝通，事先讓雙方了解方向，否則等到會談中才丟出方案，勢必面臨破局風險。朱立倫也請智庫專家研議能讓雙方都接受的方案，建議採「點數制」，將民調差距級距化，保持公平性。

朱立倫在藍白政黨協商前一晚，與馬、侯、柯的討論一直「保持暢通」，而會中的六點共識看來是全新方案，實際已是朱立倫彙集各方意見推出的「統合方案」，內容已囊括馬英九提議的全民調、柯文哲說的「誤差範圍內也讓」、侯拋出的「侯柯」同在一張選票上，在雙方各退一步後，合作共識終能化成白紙黑字。

馬朱侯柯15日的協商相當謹慎，四人發表完前言，就讓幕僚留在會議室外，四人閉門一路談到中午，才讓幕僚進場；朱立倫先宣讀六點共識，幕僚著手草擬，此時柯文哲競選辦公室發言人陳智菡幾次提問，提為何民調誤差範圍內，點數要給「侯柯配」，與原先設定差太多；朱立倫表示，「我們剛剛已經都談好了」，柯文哲在旁邊沒作聲；隨後四人在六點共識聲明上簽字。

會後四人共同攜手發表談話，陳智菡一度落淚。民眾黨內人士指出，在會談之前，民眾黨內反對合作者仍多，對於最後會達成六點共識感到震驚。不過，據了解，柯文哲更在意未來聯合政府架構，以及如何擘畫未來願景，共同瞄準民進黨。