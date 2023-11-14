檀香山、聖荷西、舊金山 生活最貴 曼哈頓若為獨立城市 躍居榜首

紐約的曼哈頓若視為獨立城市，生活成本則是最高的。（本報資料照片）

根據最新的生活成本數據顯示，美國東西岸沿岸城市的商品和服務，比起內陸地區，往往更昂貴。

調查機構「社區和經濟研究委員會」(the Council for Community and Economic Research)每季都會計算各地的「生活成本指數」(Cost of Living Index)，來衡量消費品和服務成本的地區差異，針對不同地區收入最高的20%家庭的住房、公用事業、食品雜貨、交通、醫療保健等的支出，來比較不同城市的相對成本。

以指數值100代表全國269個城市的平均生活成本。若一個城市的價值超過100，則表示其生活成本高於平均值。低於100，則表示低於平均值。截至2023年第三季，在居民超過10萬的城市中，檀香山(179.2)、聖荷西(171.3)和舊金山 (169.5)的相對生活成本是全國最高的。

德州 麥卡倫(McAllen，80.2)、喬治亞州奧古斯塔(Augusta，82.8)、德州阿馬里洛(Amarillo，84.4)的生活成本最低。若紐約的曼哈頓是一個獨立城市，那它將會以227.8高居榜首。

若單從雜貨價格來看，則是舊金山(122.4)、費爾班克斯(Fairbanks，121.6)和朱諾(Juneau，121.4)排名最高。

因為考量到將貨物運送到阿拉斯加的成本較高，後兩地價格較高是可理解的。

而雜貨價格相對最低的城市，是南達科他州皮埃爾(Pierre，90.6)、路易斯安納州 侯馬(Houma，91.4)和蒂博多(Thibodaux，91.5)。值得注意的是，由於參與城市的名單每季都會發生變化，因此生活成本指數不能用來衡量通貨膨脹，但其他數據表明，價格上漲肯定持續存在。

因此，若是想要降低一些生活成本或正在考慮搬家，尤其若是可以透過遠端工作方式，將紐約的薪水帶到阿馬里洛等地花費等，應該是最划算的。