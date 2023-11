檀香山、聖荷西、舊金山 生活最貴 曼哈頓若為獨立城市 躍居榜首

紐約的曼哈頓若視為獨立城市,生活成本則是最高的。(本報資料照片)

根據最新的生活成本數據顯示,美國東西岸沿岸城市的商品和服務,比起內陸地區,往往更昂貴。

調查機構「社區和經濟研究委員會」(the Council for Community and Economic Research)每季都會計算各地的「生活成本指數」(Cost of Living Index),來衡量消費品和服務成本的地區差異,針對不同地區收入最高的20%家庭的住房、公用事業、食品雜貨、交通、醫療保健等的支出,來比較不同城市的相對成本。

以指數值100代表全國269個城市的平均生活成本。若一個城市的價值超過100,則表示其生活成本高於平均值。低於100,則表示低於平均值。截至2023年第三季,在居民超過10萬的城市中,檀香山(179.2)、聖荷西(171.3)和舊金山 (169.5)的相對生活成本是全國最高的。

德州 麥卡倫(McAllen,80.2)、喬治亞州奧古斯塔(Augusta,82.8)、德州阿馬里洛(Amarillo,84.4)的生活成本最低。若紐約的曼哈頓是一個獨立城市,那它將會以227.8高居榜首。

若單從雜貨價格來看,則是舊金山(122.4)、費爾班克斯(Fairbanks,121.6)和朱諾(Juneau,121.4)排名最高。

因為考量到將貨物運送到阿拉斯加的成本較高,後兩地價格較高是可理解的。

而雜貨價格相對最低的城市,是南達科他州皮埃爾(Pierre,90.6)、路易斯安納州 侯馬(Houma,91.4)和蒂博多(Thibodaux,91.5)。值得注意的是,由於參與城市的名單每季都會發生變化,因此生活成本指數不能用來衡量通貨膨脹,但其他數據表明,價格上漲肯定持續存在。

因此,若是想要降低一些生活成本或正在考慮搬家,尤其若是可以透過遠端工作方式,將紐約的薪水帶到阿馬里洛等地花費等,應該是最划算的。