百萬富翁低調 31%自認中產階級 年收逾17.5萬元 1/4叫窮

一對夫妻正在運動，31%百萬富翁自認是中產階級，且只有44%覺得過得「很舒服」 。（Getty Images）

自認「富裕」的美國人不多。民調 發現，31%百萬富翁自認是中產階級 ， 60%說屬「中上階層」，只有8%說自己屬於「富裕」階層。

美國企業財務顧問公司(Ameriprise Financial)民調所指的百萬富翁，不是身價總值超過100萬元的人，而是可以拿來投資 的資產逾100萬元的人。

這家顧問公司調查3000多名成年人，發現通膨高居不下、利率高漲、地緣政治和經濟不確定性等，是愈來愈少美國人，包括百萬富翁，對自己的財務地位很有信心的原因。

該公司私人財富管理顧問梅斯(Kim Maez)說，許多人夾在物價飛騰和資產縮水之間，壓力很大，雖然物價上漲和資產價格下跌是經濟循環的必然，總是讓人不好過。

連醫生、律師等高收入的專業人士，職業穩定、已有房產、退休金 也牢靠且豐裕，大家認為「一直有錢」的人，都說一點都不覺得自己很有錢。彭博新聞社調查更發現，這種人居然也有喊窮的。

年收入17.5萬以上，也就是納稅人當中的頂10%，居然有四分之一說自己「很窮」、「貧窮」或「還過得去，但手頭很緊。」年收入50萬元到100萬元的人當中，也有人同感。

艾德爾曼金融引擎公司指出，身價已經很高的百萬富翁，只有44%覺得自己過得「很舒服。」

那要怎樣，才會讓人感覺富裕？艾爾德曼金融客戶長樊德路(Jason Van de Loo)接受CNBC訪問時說，簡短的答案是：更多錢。

艾爾德曼金融調查發現，多數人只要銀行純款超過百萬，就會自覺富裕，但高身價的人當中，超過一半說要有300萬元存款，三分之一要500萬元才能有此感覺。

Bankrate網站調查發現，平均年薪23.3萬元，才能讓美國人感覺財務很安全，要感覺富裕，則平均年收入要近50萬元，或平均48.3萬元。

Bankrate分析師漢瑞克(Mark Hamrick)說，近幾十年來美國社會結構性的改變，讓美國人愈來愈無法實現美國夢。