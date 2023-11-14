我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

百萬富翁低調 31%自認中產階級 年收逾17.5萬元 1/4叫窮

記者張聲肇／綜合報導
一對夫妻正在運動，31%百萬富翁自認是中產階級，且只有44%覺得過得「很舒服」 。（Getty Images）
一對夫妻正在運動，31%百萬富翁自認是中產階級，且只有44%覺得過得「很舒服」 。（Getty Images）

自認「富裕」的美國人不多。民調發現，31%百萬富翁自認是中產階級 ， 60%說屬「中上階層」，只有8%說自己屬於「富裕」階層。

美國企業財務顧問公司(Ameriprise Financial)民調所指的百萬富翁，不是身價總值超過100萬元的人，而是可以拿來投資的資產逾100萬元的人。

這家顧問公司調查3000多名成年人，發現通膨高居不下、利率高漲、地緣政治和經濟不確定性等，是愈來愈少美國人，包括百萬富翁，對自己的財務地位很有信心的原因。

該公司私人財富管理顧問梅斯(Kim Maez)說，許多人夾在物價飛騰和資產縮水之間，壓力很大，雖然物價上漲和資產價格下跌是經濟循環的必然，總是讓人不好過。

連醫生、律師等高收入的專業人士，職業穩定、已有房產、退休金也牢靠且豐裕，大家認為「一直有錢」的人，都說一點都不覺得自己很有錢。彭博新聞社調查更發現，這種人居然也有喊窮的。

年收入17.5萬以上，也就是納稅人當中的頂10%，居然有四分之一說自己「很窮」、「貧窮」或「還過得去，但手頭很緊。」年收入50萬元到100萬元的人當中，也有人同感。

艾德爾曼金融引擎公司指出，身價已經很高的百萬富翁，只有44%覺得自己過得「很舒服。」

那要怎樣，才會讓人感覺富裕？艾爾德曼金融客戶長樊德路(Jason Van de Loo)接受CNBC訪問時說，簡短的答案是：更多錢。

艾爾德曼金融調查發現，多數人只要銀行純款超過百萬，就會自覺富裕，但高身價的人當中，超過一半說要有300萬元存款，三分之一要500萬元才能有此感覺。

Bankrate網站調查發現，平均年薪23.3萬元，才能讓美國人感覺財務很安全，要感覺富裕，則平均年收入要近50萬元，或平均48.3萬元。

Bankrate分析師漢瑞克(Mark Hamrick)說，近幾十年來美國社會結構性的改變，讓美國人愈來愈無法實現美國夢。

民調 退休金 投資

上一則

習近平為何對美改唱軟調子？學者：有個不能說的原因

下一則

檀香山、聖荷西、舊金山 生活最貴 曼哈頓若為獨立城市 躍居榜首

延伸閱讀

停車收到「神祕小卡」 網看內容笑翻：傷害不大 侮辱性極強

停車收到「神祕小卡」 網看內容笑翻：傷害不大 侮辱性極強
逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁
是否願意為國家上戰場？最新民調：72%美國人說不願意

是否願意為國家上戰場？最新民調：72%美國人說不願意
要求釋放被拘留美國人 習拜會前民間呼聲起

要求釋放被拘留美國人 習拜會前民間呼聲起

熱門新聞

美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州