我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

中國工商銀行遇駭 「Lockbit」集團稱已付贖 美國逾1700組織受害

編譯廖振堯／綜合13日電
中國工商銀行美國分行9日受到「Lockbit」勒贖軟體集團攻擊，該集團稱中國工商銀行被攻擊後已按要求支付贖金。（美聯社）
中國工商銀行美國分行9日受到「Lockbit」勒贖軟體集團攻擊，該集團稱中國工商銀行被攻擊後已按要求支付贖金。（美聯社）

中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China，ICBC)美國分行本月9日受到「Lockbit」勒贖軟體集團攻擊，一度中斷其美國國庫券交易。該集團13日發布聲明，稱中國工商銀行被攻擊後已經按要求支付贖金。

路透(Reuters)報導，這次駭客攻擊的範圍之大，導致中國工商銀行的企業電郵系統停止運作，迫使員工改用Google郵件；交易中斷也使得該行暫欠紐約梅隆銀行(BNY Mellon)約90億元，這筆金額比其淨資本高出許多倍。中國工商銀行沒有立即回應評論請求，「Lockbit」代表則透過線上訊息應用程式Tox告訴路透「他們支付了贖金，交易完成。」

賓州共同資產管理公司(Penn Mutual Asset Management)投資組合經理任志偉(Zhiwei Ren)表示，市場現在基本上恢復正常。金融服務資訊共享和分析中心(Financial Services Information Sharing and Analysis Center)則說，金融業公司遭遇此類事件時，都有完善的協定保持資訊互通，一名發言人稱已提醒會員即時採取所有保護措施，並立即修補關鍵漏洞，「勒贖軟體仍然是金融部門面臨的最大威脅之一」。

美國當局長期以來一直建議不要向勒贖軟體集團支付費用，以藉此打破此犯罪商業模式，尤其是贖金通常要求以加密貨幣支付，這種形式更難追蹤，收款方也能保持匿名。

然而很多公司仍得自掏腰包解套，以求盡快恢復正常營運，尤其是沒有數位備份的公司，為避免敏感資料追不回來或外洩而造成聲譽受損或其他損失，只得乖乖付錢了事。

Lockbit近幾個月來攻擊了世界各大組織，在受駭者拒付贖金的情況下竊取和洩露敏感資料。美國官員稱短短三年內，它已成為全球最大的勒贖軟體威脅，而美國可說是最大受害者，已超過1700個行業組織受害，從金融服務、食品業到學校、交通和政府部門等幾乎各個領域。

Lockbit上周又公開了波音(Boeing)的內部數據，並在其網站上表示他們還侵入了Allen & Overy律師事務所的電腦系統。

投資 賓州 貨幣

上一則

大法官不當接受招待案例：湯瑪斯收金主高檔露營車、豪華度假

下一則

APEC財長年會葉倫、藍佛安簡短互動 他起身點頭致意

延伸閱讀

拜習會將登場 學者：中方將向美表明「台海問題底線」

拜習會將登場 學者：中方將向美表明「台海問題底線」
美國商務部：雷蒙多與王文濤將於APEC期間會面

美國商務部：雷蒙多與王文濤將於APEC期間會面
再談台海問題 馬斯克：無論和統或武統 中國100%會統一台灣

再談台海問題 馬斯克：無論和統或武統 中國100%會統一台灣
「拜習會」超講究 座位、鮮花等不得馬虎 專家：後勤惡夢

「拜習會」超講究 座位、鮮花等不得馬虎 專家：後勤惡夢

熱門新聞

美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州