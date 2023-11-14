嬰兒潮 房地產市場主力 二度買房者 中位數為58歲 42年前是36歲

最新統計顯示，今年二度買房消費者年齡中位數為58歲。（Getty Images）

華盛頓郵報 指出，嬰兒潮世代(baby boomers)已成為目前美國房地產 市場主力。根據全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)13日公布最新統計顯示，今年二度買房消費者年齡中位數為58歲，比去年59歲略為降低，但比起1981年時的36歲，則出現明顯差異。全NAR從1981年開始統計二度買房消費者的年齡數據。

NAR統計顯示，目前買房消費者當中首購族占約32%，比1981年時的38%減少。從年齡來看，現在的首購族大多在30歲中段；1980年代初期首購族，則多為即將步入而立之年的20多歲年輕人。

就在年輕人為了人生第一棟房子而掙扎的同時，他們的祖父母輩則在房地產市場展現雄厚實力。

瑞克‧辛尼克(Rick Zinnick)與妻子蘿拉(Laura Zinnick)在內華達州住了36年，但兒子帶著孫子搬到奧克拉荷馬市之後，夫妻倆決定跟著搬家。辛尼克夫妻原本的四房住宅以48萬元賣出，在奧克拉荷馬州 的兒子新家附近以27萬5000元買下新屋。辛尼克夫妻這輩子第一次用現金買房，不必擔心房貸高利率。

77歲的蘿拉說，搬家是水到渠成的安排，「我們很欣慰到了晚年還有辦法買下這棟房子。」

NAR副首席經濟學家潔西卡‧勞茨(Jessica Lautz)分析，如果某棟房子出現多個買主競標的情況，最後通常由全現金(all-cash)購買或資產淨值較豐富的買主勝出，這些買主通常年紀略長。

熟齡消費者在現今房地產市場較具優勢的原因之一是買房的可能同時剛好也賣掉原本舊屋，因此手上握有充裕現金。根據NAR統計，2023年裡賣屋民眾平均年齡為60歲，與2022年的統計結果一致。