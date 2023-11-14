我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

嬰兒潮 房地產市場主力 二度買房者 中位數為58歲 42年前是36歲

記者顏伶如／綜合報導
最新統計顯示，今年二度買房消費者年齡中位數為58歲。（Getty Images）
最新統計顯示，今年二度買房消費者年齡中位數為58歲。（Getty Images）

華盛頓郵報指出，嬰兒潮世代(baby boomers)已成為目前美國房地產市場主力。根據全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)13日公布最新統計顯示，今年二度買房消費者年齡中位數為58歲，比去年59歲略為降低，但比起1981年時的36歲，則出現明顯差異。全NAR從1981年開始統計二度買房消費者的年齡數據。

NAR統計顯示，目前買房消費者當中首購族占約32%，比1981年時的38%減少。從年齡來看，現在的首購族大多在30歲中段；1980年代初期首購族，則多為即將步入而立之年的20多歲年輕人。

就在年輕人為了人生第一棟房子而掙扎的同時，他們的祖父母輩則在房地產市場展現雄厚實力。

瑞克‧辛尼克(Rick Zinnick)與妻子蘿拉(Laura Zinnick)在內華達州住了36年，但兒子帶著孫子搬到奧克拉荷馬市之後，夫妻倆決定跟著搬家。辛尼克夫妻原本的四房住宅以48萬元賣出，在奧克拉荷馬州的兒子新家附近以27萬5000元買下新屋。辛尼克夫妻這輩子第一次用現金買房，不必擔心房貸高利率。

77歲的蘿拉說，搬家是水到渠成的安排，「我們很欣慰到了晚年還有辦法買下這棟房子。」

NAR副首席經濟學家潔西卡‧勞茨(Jessica Lautz)分析，如果某棟房子出現多個買主競標的情況，最後通常由全現金(all-cash)購買或資產淨值較豐富的買主勝出，這些買主通常年紀略長。

熟齡消費者在現今房地產市場較具優勢的原因之一是買房的可能同時剛好也賣掉原本舊屋，因此手上握有充裕現金。根據NAR統計，2023年裡賣屋民眾平均年齡為60歲，與2022年的統計結果一致。

房地產 奧克拉荷馬州 華盛頓郵報

上一則

警告習勿介入台大選？蘇利文：拜登有機會自己對習近平說

下一則

大法官不當接受招待案例：湯瑪斯收金主高檔露營車、豪華度假

延伸閱讀

瑞銀預測：中國明年實際GDP增速將放緩至4.4%

瑞銀預測：中國明年實際GDP增速將放緩至4.4%
全國房地產商協會：二度買房消費者年齡中位數58歲

全國房地產商協會：二度買房消費者年齡中位數58歲
密蘇里州法庭18億判決過後 6%房地產高額佣金有望改寫

密蘇里州法庭18億判決過後 6%房地產高額佣金有望改寫
NBA／連2戰低迷…馬刺慘輸尼克21分 溫班亞瑪：還在學習

NBA／連2戰低迷…馬刺慘輸尼克21分 溫班亞瑪：還在學習

熱門新聞

美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州