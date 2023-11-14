新冠紓困金逾2800億遭侵吞 騙徒到手買小島 司法部稱追查不鬆手

欺詐紓困款的罪犯，用不法所得來豪華花費，甚至買下佛州灣區的小島。（美聯社）

美聯社報導，據其研究，數千人犯下貪污、詐騙 聯邦新冠疫情 紓困款項的罪行；紓困款總額為4兆3000億元，遭侵吞逾2800億元，另有1230億元浪費或使用不當，合計將近總金額的10%；許多罪犯用不法所得來購買房屋、豪車、鑽石珠寶、豪賭，甚至還用去買下佛州灣區的小島。

新冠紓困款引發史上金額最大的詐騙案。美聯社審核過數百起詐騙紓困金 案件，發現這批騙子把不法所得用在買房、名表、鑽石珠寶、藍寶堅尼等豪車；還有人用在脫衣舞俱樂部享受長夜之遊，或在賭城豪賭，以及去過生前最想去的度假旅遊。

他們犯的罪行相對不複雜。政府的目標是讓艱苦的人及生意行號，以最少麻煩取得現金，尤其在新冠疫情初期階段，所以很多防範騙子的措施都擱下。由數千犯人的犯行可知，只要在申請表上撒謊就能騙到錢。

這批罪犯來自各行各業，地點遍布全球。有個田納西州饒舌歌手在YouTube上大吹特吹，說騙取70萬元疫情失業保險金有多簡單。有個前披薩店老闆用詐騙取得的紓困金，在佛蒙特州買了羊駝飼養場。有個前奈及利亞政府官員由紓困金取得約50萬元，被捕時戴著1萬元名表，以及3萬5000元金項鍊。

司法部指出，近3200名被告被控以詐騙新冠紓困金，起回約14億元。

檢調人員抓不完那些詐騙之徒。詐騙規模、範圍太廣。染疫案例經常按數位證據判定，而證據可銷毀。聯邦疫情因應究責委員會前執行理事威斯特布魯克斯(Bob Westbrooks)指出，司法系統無法因應詐騙疫情紓困金的大小罪行，史無前例的案件數量，牽涉到成千上萬個國內、海外動手的人。

司法部已創設特別的「打擊部隊」，想追捕疫情紓困金的竊賊，另矢言追查絕不鬆手。司法部副部長莫納可(Lisa Monaco)表示，不管耗時多久都要辦下去。