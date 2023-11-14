我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

新冠紓困金逾2800億遭侵吞 騙徒到手買小島 司法部稱追查不鬆手

編譯潘勛／綜合13日電
欺詐紓困款的罪犯，用不法所得來豪華花費，甚至買下佛州灣區的小島。（美聯社）
欺詐紓困款的罪犯，用不法所得來豪華花費，甚至買下佛州灣區的小島。（美聯社）

美聯社報導，據其研究，數千人犯下貪污、詐騙聯邦新冠疫情紓困款項的罪行；紓困款總額為4兆3000億元，遭侵吞逾2800億元，另有1230億元浪費或使用不當，合計將近總金額的10%；許多罪犯用不法所得來購買房屋、豪車、鑽石珠寶、豪賭，甚至還用去買下佛州灣區的小島。

新冠紓困款引發史上金額最大的詐騙案。美聯社審核過數百起詐騙紓困金案件，發現這批騙子把不法所得用在買房、名表、鑽石珠寶、藍寶堅尼等豪車；還有人用在脫衣舞俱樂部享受長夜之遊，或在賭城豪賭，以及去過生前最想去的度假旅遊。

他們犯的罪行相對不複雜。政府的目標是讓艱苦的人及生意行號，以最少麻煩取得現金，尤其在新冠疫情初期階段，所以很多防範騙子的措施都擱下。由數千犯人的犯行可知，只要在申請表上撒謊就能騙到錢。

這批罪犯來自各行各業，地點遍布全球。有個田納西州饒舌歌手在YouTube上大吹特吹，說騙取70萬元疫情失業保險金有多簡單。有個前披薩店老闆用詐騙取得的紓困金，在佛蒙特州買了羊駝飼養場。有個前奈及利亞政府官員由紓困金取得約50萬元，被捕時戴著1萬元名表，以及3萬5000元金項鍊。

司法部指出，近3200名被告被控以詐騙新冠紓困金，起回約14億元。

檢調人員抓不完那些詐騙之徒。詐騙規模、範圍太廣。染疫案例經常按數位證據判定，而證據可銷毀。聯邦疫情因應究責委員會前執行理事威斯特布魯克斯(Bob Westbrooks)指出，司法系統無法因應詐騙疫情紓困金的大小罪行，史無前例的案件數量，牽涉到成千上萬個國內、海外動手的人。

司法部已創設特別的「打擊部隊」，想追捕疫情紓困金的竊賊，另矢言追查絕不鬆手。司法部副部長莫納可(Lisa Monaco)表示，不管耗時多久都要辦下去。

紓困金 詐騙 疫情

上一則

佛州外海400年前沉船有寶藏 海底尋寶引發考古爭議

下一則

強生提「兩步驟預算方案」兩黨都不滿意 曝眾院領導力薄弱

延伸閱讀

蘋果雇工以移民優先被指違規 與政府以2500萬元和解

蘋果雇工以移民優先被指違規 與政府以2500萬元和解
房東紓困金遲未發 洛縣委要究責

房東紓困金遲未發 洛縣委要究責
雇工以移民優先涉歧視 「蘋果」2500萬元與政府和解

雇工以移民優先涉歧視 「蘋果」2500萬元與政府和解
安海瑟薇發女神光 秀寶格麗新珠寶Bulgari Cabochon

安海瑟薇發女神光 秀寶格麗新珠寶Bulgari Cabochon

熱門新聞

美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
連鎖健檢中心Prenuvo推出全身磁振造影(MRI)掃描健檢，想預約的客戶要等候三個月。(取自Prenuvo)

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

2023-11-12 10:47
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州