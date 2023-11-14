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佛州外海400年前沉船有寶藏 海底尋寶引發考古爭議

編譯廖振堯／綜合13日電

距離佛羅里達西礁(Key West)外海約30哩處，一艘由打撈公司「梅爾費雪」(Mel Fisher's Treasures)經營的「勇敢號」(The Dare)正在尋找約400年前在此沉沒、滿載金銀寶石的西班牙大帆船。雖然該公司聲稱尋寶行動是出於愛好並保護文物，但考古及歷史界的許多人認為這無異於海盜，為了自己的經濟利益而搜刮歷史沉船。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這艘沉船是阿托查聖母號(Nuestra Señora de Atocha)，在1622年從古巴哈瓦那(Havana)前往西班牙途中遭遇颶風，沉於佛州海岸。

梅爾費雪幾十年來經營商業尋寶業務，投資者可支付搜索費，從發現的戰利品中分一杯羹。該公司雖然已出售許多祖母綠、金銀古幣，但該公司副總兼營運長蘭道夫(Gary Randolph)說根據該船的清單，最大份的寶藏還沒被人找到，「它們今天價值約5億元。」

史密森尼學會(Smithsonian Institution)海事歷史館長強斯頓(Paul Johnston)則一直試圖阻止尋寶活動，他指責該行業為了獲取黃金而摧毀沉船、過程也破壞了具有歷史意義的文物；他說這就是為什麼世界上大多數著名的博物館，如史密森尼博物館都拒絕接受尋寶獵人發現的物品。「尋寶人才不想保存文物，這又花時間又花錢。所以他們只想挖出、清洗後趕快賣出。」

聯合國教科文組織(UNESCO)20年前的一次會議上便認為尋寶活動威脅了水下文化遺產，並建議若沒有專業考古學家在場，不應從沉船中取出歷史文物。

但梅爾費雪的創始人、費雪本人40年前找到阿托查聖母號後，一路向最高法院訴訟，與佛州爭奪其所有權，最後也贏得官司，才從那時起一直尋找剩餘的寶藏。蘭道夫說，如今每一次下水都受到前所未有的嚴格審查。

佛州 博物館 古巴

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