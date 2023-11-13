「10億元損失」等級天災今年已25起 破43年紀錄

今年的重大災害，包括8月間颶風伊達利亞重創佛州。(美聯社)

2023年迄今全美已發生創紀錄的25起天災，每起都造成至少10億元損失，而國家航空暨太空 總署(NASA )的一項新分析顯示今年的極端氣候事件可能沒結束。

全國廣播公司(NBC)報導，據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)8日發布的月度氣候報告，25起大規模天災是自1980年NOAA開始此類紀錄43年以來次數最多的一年。今年的重大災害包括東北部和加州的洪水 、夏威夷致命野火、8月的颶風伊達利亞(Idalia)、席捲南部和中西部的乾旱及熱浪、全國各地的一系列嚴重暴風雨。

NOAA官員稱，今年的天災已造成超過738億元的損失，遠遠超過2020年創下的220億元紀錄。

今年的重大災害，包括8月間颶風伊達利亞重創佛州。(美聯社)

NASA的報告則指出，如果再出現強烈聖嬰現象(El Niño)，今年冬季部分地區的洪水可能還會增加。聖嬰現象特徵是熱帶東太平洋海水比平常溫暖，通常會導致氣候異常和極端現象。NASA科學家稱如果冬季出現強聖嬰，西海岸的城市出現漲潮洪水的頻率可能會增加，使淹沒到度和低窪地區建築物。

今年極端氣候紀錄不僅於此。非營利組織「氣候中心」(Climate Central)的一項分析發現，過去12個月是有史以來最熱的一年，2022年11月至今年10月的全球平均氣溫比工業化前平均氣溫高攝氏1.32度(華氏2.4度)。

今年的重大災害，包括夏威夷茂宜島8月間發生的致命野火。(美聯社)

歐洲太空總署(European Space Agency)「哥白尼氣候變遷服務」 (Copernicus Climate Change Service，C3S)8日發布的報告指出上個月是全球有史以來最熱的10月，且已經連續有五個月冠上這項頭銜。科學家表示，10月錄得的數據幾乎可以保證2023年成為有史以來最熱的一年。

NOAA稱，10月溫暖氣溫加上密西西比河下游地區不斷擴大的乾旱，導致該河部分流域的水位降至歷史最低。低水位將產生深遠影響，包括危及中西部地區收成、阻礙主要水道航運、影響路易斯安納州南部清潔飲用水的供應。