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夏威夷歐胡島野火破壞雨林生態 危害瀕危物種生存

編譯俞仲慈／綜合12日電
夏威夷歐胡島發生野火，破壞雨林生態，一架直升機正運水滅火。（美聯社）
夏威夷歐胡島發生野火，破壞雨林生態，一架直升機正運水滅火。（美聯社）

據美聯社報導，夏威夷又傳出野火，這次是在歐胡島(Oahu)，雖然沒有造成人員和財產損失，卻破壞當地重要的雨林生態，危害20餘種瀕危物種的生存。

「歐胡島森林國家野生保護區」(Oahu Forest National Wildlife Refuge)10月30日發生野火，至今已燒燬約2.5平方哩面積，截至10日止，九成火勢已經獲得控制，但對於面積不大的歐胡島而言，已經形成生態災難。

據了解，該保護區是22種被聯邦政府列為瀕危或受威脅物種的棲息地，包括名為iiwi和elepaio的兩種鳥類、一種名為pupu kanioe的樹蝸牛以及夏威夷灰蝠(opeapea)；同時也是夏威夷原生蕨類uluhe和相思樹的生長地。

夏威夷歐胡島一座被燒焦的山脊，野火破壞重要的雨林生態，危害20餘種瀕危物種的生存...
夏威夷歐胡島一座被燒焦的山脊，野火破壞重要的雨林生態，危害20餘種瀕危物種的生存。（美聯社）

環保機構「科奧勞嶺流域合作組織」(Koolau Mountains Watershed Partnership)主管沃森(JC Watson)對於野火災情，相當不捨：「原本一片美麗的原生森林，如今看起來就像月球表面。」

但保護區主管單位「聯邦魚類暨野生動物管理局」(U.S. Fish and Wildlife Servi，FWS)至今尚不清楚哪些野生動植物受到野火波及。

沃森所屬機構正在FWS針對受害動植物進行調查，以推物種復育計畫，並坦承：「在我們有生之年，永遠無法恢復到過去的狀態。」

同時夏威夷「大自然保護協會」(The Nature Conservancy)資深科學家奧胡貢三世(Sam 'Ohu Gon III)對於野火發生在歐胡島潮濕的迎風面，也表示憂心：「島上潮濕地區發生火災，但原本在正常情況下，根本不會發生任何火災。」

同時雨林生態受到破壞，也會威脅到歐胡島100萬居民和遊客賴以維生的地下飲水，奧胡貢呼籲當局採取立即行動，以「確保野火不會變成每年一次的慣性災害，破壞我們的水源地」。

夏威夷 聯邦政府

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