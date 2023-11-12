我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

研究：串流平台節目 亞裔主角僅6% 「人設」多偏向白人

編譯俞仲慈／綜合11日電
研究指出，當前串流平台節目中亞裔擔綱主角僅占6%，圖中是少數由亞裔擔綱的新劇「猜謎女士」。(美聯社)
研究指出，當前串流平台節目中亞裔擔綱主角僅占6%，圖中是少數由亞裔擔綱的新劇「猜謎女士」。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述最新研究報告指出，當前串流平台節目中亞裔擔綱主角僅占6%，而且絕大多數角色「偏向白人」，同時42%角色膚色較淺，而且多數女性角色的男友都是白人。

根據上周公布的研究報告「亞裔代表平衡法：顯著卻不突出」(A Balancing Act for Asian Representation: More Visible But Not Yet Specific)發現，儘管和過去相比，亞裔角色代表性已有長足進步，但角色往往強調「偏向白人」。

加州大學(USC)諾曼李爾中心(Norman Lear Center)和非營利亞裔權益組織Gold House研究人員，挑選2022年串流平台前百大節目，針對亞裔角色進行分析後發現，不但42%亞裔角色膚色偏淺、68%甚至從未和其他亞裔角色有互動，而且亞裔女性角色逾半數的戀愛對象是白人。

Gold House娛樂暨媒體副總裁蒂芬妮·趙(Tiffany Chao)向NBC記者坦承：「我們發現到其中多數角色，通常只和白人角色有互動，而且若非襯托白人主角，就是為襯托相關劇情而存在。」

Gold House研究人員為了呼應研究結果，近期內將採用類似媒體性別評比的貝克德爾測驗(Bechdel test)，以分析亞裔角色代表性，稱之為「黃金故事測試」(Gold Story Test)，涵蓋三大重點：是否有亞裔角色、亞裔角色是否和其他多元文化角色有互動，亞裔角色是否有和白人角色關係以外的情節發展。

蒂芬妮·趙表示：「我們認為此種測驗可激發更多對話，創造更多值得肯定且反映事實的亞裔形象。」並強調測驗並非為了確定電影或節目合格(pass)或不及格(fail)，而是為了推動提升媒體亞裔角色的新契機。

蒂芬妮·趙強調：「這並非最終的辦法，事實上，這只是一種便捷工具，方便大家針對此議題激發出更多思考和關注。」

亞裔 加州大學 南加

上一則

拜習會15日登場 德媒：各有所需首重緩解緊張

下一則

批准中資建廠 密西根小鎮官員全遭罷免

延伸閱讀

研究：串流平台節目亞裔主角占僅6% 多數角色偏向白人

研究：串流平台節目亞裔主角占僅6% 多數角色偏向白人
好萊塢演員結束罷工 工會主席：取得空前協議

好萊塢演員結束罷工 工會主席：取得空前協議
李佳琦又被投訴 女「雙11」花1065元買面霜竟收到空瓶

李佳琦又被投訴 女「雙11」花1065元買面霜竟收到空瓶
資方讓步 好萊塢演員罷工可望落幕

資方讓步 好萊塢演員罷工可望落幕

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會