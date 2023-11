研究：串流平台節目 亞裔主角僅6% 「人設」多偏向白人

研究指出,當前串流平台節目中亞裔擔綱主角僅占6%,圖中是少數由亞裔擔綱的新劇「猜謎女士」。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述最新研究報告指出,當前串流平台節目中亞裔 擔綱主角僅占6%,而且絕大多數角色「偏向白人」,同時42%角色膚色較淺,而且多數女性角色的男友都是白人。

根據上周公布的研究報告「亞裔代表平衡法:顯著卻不突出」(A Balancing Act for Asian Representation: More Visible But Not Yet Specific)發現,儘管和過去相比,亞裔角色代表性已有長足進步,但角色往往強調「偏向白人」。

南加州大學 (USC)諾曼李爾中心(Norman Lear Center)和非營利亞裔權益組織Gold House研究人員,挑選2022年串流平台前百大節目,針對亞裔角色進行分析後發現,不但42%亞裔角色膚色偏淺、68%甚至從未和其他亞裔角色有互動,而且亞裔女性角色逾半數的戀愛對象是白人。

Gold House娛樂暨媒體副總裁蒂芬妮·趙(Tiffany Chao)向NBC記者坦承:「我們發現到其中多數角色,通常只和白人角色有互動,而且若非襯托白人主角,就是為襯托相關劇情而存在。」

Gold House研究人員為了呼應研究結果,近期內將採用類似媒體性別評比的貝克德爾測驗(Bechdel test),以分析亞裔角色代表性,稱之為「黃金故事測試」(Gold Story Test),涵蓋三大重點:是否有亞裔角色、亞裔角色是否和其他多元文化角色有互動,亞裔角色是否有和白人角色關係以外的情節發展。

蒂芬妮·趙表示:「我們認為此種測驗可激發更多對話,創造更多值得肯定且反映事實的亞裔形象。」並強調測驗並非為了確定電影或節目合格(pass)或不及格(fail),而是為了推動提升媒體亞裔角色的新契機。

蒂芬妮·趙強調:「這並非最終的辦法,事實上,這只是一種便捷工具,方便大家針對此議題激發出更多思考和關注。」