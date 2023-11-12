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批准中資建廠 密西根小鎮官員全遭罷免

記者顏伶如／綜合報導
密西根州格林特許鎮居民反對中資國軒的建廠計畫，投票撤換整個鎮政府人員。圖為反對國軒建廠的居民。(取自X社媒平台)
密西根州格林特許鎮居民反對中資國軒的建廠計畫，投票撤換整個鎮政府人員。圖為反對國軒建廠的居民。(取自X社媒平台)

密西根州格林特許鎮(Green Charter Township)通過中資國軒公司(Gotion Inc.)的綠能建廠計畫後，整個地方政府官員遭到罷免。新當選的格林特許鎮鎮長克魯斯(Jason Kruse)接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，民主依然存在。

「全美各地所有民眾都應該退一步思考，要了解自己握有權力。」克魯斯指出：「政府制度是有效的，你的選票也是有意義的，在地方選舉尤其如此，這點真的非常重要。」

他表示：「我們真的要常常自我提醒，公務員是為公眾服務的。民眾對於這個理念加深認識，令人感到欣慰。」

由於通過國軒建廠計畫引起民眾反彈，格林特許鎮鎮委會先是有兩名官員辭職，其餘五名共和黨籍官員在7日特別選舉裡遭到罷免，旋即被拔官。

位於偏鄉地區的格林特許鎮居民僅3219人，鎮委會忽視民眾對國軒要在當地興建一座23.6億元電動車電池製造廠的反對與陳情，後來還核准建廠計畫。國軒在2022年宣布建廠計畫，獲得民主黨籍密州州長惠特默(Gretchen Whitmer)與其他民主黨地方官員的支持，理由是建廠計畫可望造就2300個就業機會。

克魯斯受訪時說，居民不同意建廠計畫，對於在農地蓋工廠提出質疑，也指出這家企業與共產黨有關係。他說，居民哀求官員聆聽意見，都沒有下文；前任鎮長駁回所有要求公投的提案，一意孤行推動建廠計畫。

他說，以前鎮委會都以社區利益優先，但這次抱定決心力挺建廠，引發居民懷疑是否已被收買，還是有利益交換。

克魯斯發起罷免運動，目標是撤換鎮委會全體七名委員。克魯斯也委託第三黨獨立機構針對國軒計畫是否獲得民眾支持進行調查。他指出：「我們不想社區停止發展，但我們想要有正確的發展，我們希望確保我們沒有與敵對勢力合作。」

國軒則否認聽命於共產黨或受其指揮。

罷免 民主黨 共產黨

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