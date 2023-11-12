減肥神藥Wegovy更神了 研究稱「可降低心臟病風險」

治糖尿病的藥物Wegovy不但可以減肥，新研究還發現可以降低心臟病風險。(路透)

丹麥製藥巨擘諾和諾德(Novo Nordisk)研發、被全球不少人奉為「減肥神藥」的Wegovy，現在更有研究聲稱可將嚴重的心臟病 風險降低20%。

由「克利夫蘭診所」(Cleveland Clinic)著名心臟專家林科夫(Michael Lincoff)主導的一項國際性大型研究，首次證明這種減肥藥，不僅可以減輕體重，還可以安全的預防心臟病發、中風 及降低心臟病患者的死亡率。

他認為，Wegovy已由一種作為控制體重的處方，轉變成減少心血管病的方法。

這項由諾和諾德公司出資贊助的研究，對象包括41個國家、超過1萬7500名年齡在45歲以上，身體質量指數(BMI)為27或更高的志願者。在為期3年多的時間內，他們服用典型的治療心臟病藥物，但也隨機獲分配每星期注射一次Wegovy或安慰劑。

研究發現在接受Wegovy注射的對象中，有569人(占參與研究人數的6.5%)出現心臟病發、中風或死於與心臟相關的問題；注射安慰劑的有701人(占8% )發生這些問題。換言之，發生上述心血管問題的風險總體降低了20%。

有關研究結果11日發表在「新英格蘭醫學 期刊」(New England Journal of Medicine)，同時也在費城舉行的醫學會議上公布。諾和諾德公司已要求聯邦食品暨藥物管理局(FDA)准許Wegovy的標籤說明對心臟病有益處。

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)心臟專家希門尼斯(Francisco Lopez-Jimenez)表示，多年來，專家都知道減肥藥可以改善心臟健康，但還沒有一種安全有效的減肥藥，獲證明可以降低某些特定風險。因此他預計新發現將改變治療準則。

值得關注的是，約三分之一的研究對象表示有嚴重副作用，主要是噁心、嘔吐、腹瀉及其他胃部相關問題。接受Wegovy注射組之中有17%的人退出研究，安慰劑注射組有8%的人退出。