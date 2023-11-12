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調查：仇亞犯罪增加 搖擺州選民指向政客反華言論

編譯廖振堯／綜合11日電
許多選民認為，政治領袖將中國視為經濟和國家安全威脅的反華言論，是導致對亞裔仇恨增加的原因。圖為紐約民眾呼籲停止仇恨亞裔。(美聯社)
許多選民認為，政治領袖將中國視為經濟和國家安全威脅的反華言論，是導致對亞裔仇恨增加的原因。圖為紐約民眾呼籲停止仇恨亞裔。(美聯社)

國家亞太裔力量基金(National AAPI Power Fund)的民調顯示，喬治亞州、內華達州、賓州等八個搖擺州及加州有60%的潛在選民認為，政治領袖將中國視為經濟和國家安全威脅的反華言論，是導致亞裔和太平洋島民(AAPI)仇恨增加的原因。

國會山莊報(The Hill)報導，該基金主任李恩淑(EunSook Lee，音譯)表示，過去四年，針對中國政府的攻擊性言論愈來愈多，這些訊息導致美國境內針對亞裔的暴力和種族主義攻擊不斷增加。「研究表明，包括亞太裔選民在內的所有選民都明瞭誰是代罪羔羊了。亞太裔選民是贏得多種族民主道路至關重要的一員，他們厭倦了背鍋、厭倦了共和黨的政治極端主義。」

許多選民認為，政治領袖將中國視為經濟和國家安全威脅的反華言論，是導致對亞裔仇恨增...
許多選民認為，政治領袖將中國視為經濟和國家安全威脅的反華言論，是導致對亞裔仇恨增加的原因。圖為亞特蘭大亞裔呼籲停止仇視亞裔。(路透)

調查發現，80%的亞太裔選民認為針對他們社區的暴力行為正在增加，大多數人表示政治領導人應該減少反中言論、也不要排斥中國。超過50%的受訪者表示，他們不喜歡對中國過於敵對或過於寬容的訊息。

但這並不代表受訪者希望政客忽視中國。61%的選民表示美國需要與中國合作，以實現全球穩定及加強美國經濟。

仇恨暨極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)去年的一項研究顯示，在新冠疫情大流行期間，針對亞太裔社區的仇恨犯罪增加了339%，包括種族主義言論、辱罵、騷擾和身體暴力。目前，亞裔和太平洋島民占美國近5.5%的人口。

與國家亞太裔力量基金合作調查的Lake Research Partners合夥人烏里巴利(Joshua Ulibarri)表示，候選人和組織必須知道，反華言論不會帶來任何短期或長期收益，「數據很清楚，選民迫切希望聽到解決方案，而不是指責。事實證明候選人無需指責中國或迴避通膨等議題也可以勝選。」

亞裔 種族主義 加州

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