為國上戰場？最新民調：72%美國人不願意

最新民調顯示，72％受訪者表示如果美國面臨重大衝突，他們不會願意為了國家而上戰場。圖為維州的新兵訓練中心。(美聯社)

調查研究機構「梯隊透視」(Echelon Insights)詢問美國人如果國家面臨重大衝突，是否願意為國上戰場時，72％受訪者回答不願意，會自願從軍的民眾僅21%。這些結果得自該機構在以色列 遭哈瑪斯組織(Hamas)突襲後約半個月，於10月23日至26日期間，針對全國1029名選民所做的調查。

新聞周刊(Newsweek)10日分析，除了民調 顯示絕大多數美國成年人不願為了國家而上戰場，美國民眾對於美軍的信心也逐漸降低，最近幾年各軍種都很難達成募兵目標。

報導指出，2023年，美國陸軍及空軍都沒有達到1萬名新成員的募兵目標，美國海軍距離目標則還少6000人。從1987年以來，美軍現役兵力人數縮水大約39%。

專家指出，世界局勢動盪不安，美國軍隊員額卻不升反降，是令人憂心的狀況，因為美國領導人很難預料何時必須全面動用軍隊。

最新民調顯示，72％受訪者表示如果美國面臨重大衝突，他們不會願意為了國家而上戰場。圖為部署在德國的美軍。(Getty Images)

美國海軍陸戰隊運輸操作員出身的募兵仲介機構RecruitMilitary資深副總裁漢德森(Justin Henderson)對新聞周刊表示，美國派出航空母艦打擊群到以色列附近，陸戰隊遠征支隊(Marine Expeditionary Unit)也加入行動。他說：「我們支撐著兩場戰爭，派員親赴戰場，出動無人機到加薩 (Gaza)，而我們則不確定台灣會發生什麼事，因此目前對我們來說是變化多端的時期，我們不知道接下來將如何發展。」

國防部發言人史維格曼(Nicole Schwegman)則說，軍方正盡全力確保對於絕大多數民眾來說，加入美軍是具體可行、能有豐碩成果的生涯選擇。

新聞周刊報導，通貨膨脹是許多消費者必須面臨的現實問題，民眾盡量尋找薪水較高的工作，相較之下，美軍給予新進人員的年薪大多僅2萬多元。