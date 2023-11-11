拜登一面倒挺以色列 美國駐中東使館專電示警

以哈開戰以來，同情巴人的示威抗議在全球遍地開花。圖為10月18日支持巴人的埃及群眾湧入開羅街頭，並高掛埃(右)、巴旗幟。(歐新社)

以色列入侵加薩 走廊已逾一月，拜登 政府仍堅定挺以。美駐阿拉伯國家外交人員最近發送外交電報示警華府 ，盲目挺以將使美國失去一整個世代的阿拉伯人。

美國有線電視新聞網(CNN)9日報導，美國駐阿曼大使館8日向華府拍發一份外交電報，內容引述美駐地外交官私下與多位值得信任而且頭腦清醒的熟人談話，警告美國正在以哈戰爭的輿論戰場上慘敗。

該電報也警告，在美方人員的談話對象眼中，以色列可能已犯戰爭罪，而華府堅挺以方，更被視為有實質與道德上的罪責。該電報由美駐阿曼使館「二把手」寄出，收件者包括白宮國安會、美國中情局(CIA)與聯調局(FBI)等。CNN報導，雖只是外館電報，卻不失為一記警鐘，凸顯仇美情緒正蔓延中東。

另外，CNN還取得美駐埃及大使館的一份外交電報，內容引述埃及官媒寫道，拜登總統對巴勒斯坦人的殘酷與漠視程度，遠超過美歷任總統。

該報導認為，這兩份電報反映出美國官員的擔憂。自以哈戰爭爆發以來，以軍密集空襲加薩，引發人道危機，拜登政府卻執意挺以，拒絕呼籲以方停火，引發美國國內外強烈不滿，同情巴人的示威抗議遍地開花。美國國務院尚未對該報導置評。

CNN此前亦報導，若干美國高官私下說，他們簡直無法忍受為以色列在加薩的部分軍事行動辯護。美國政府公務員支持加薩停火的呼聲也愈來愈高，還有其他公務員則對當地無辜巴人命喪以軍空襲的畫面不斷出現，感到極度不安。