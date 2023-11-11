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學費玩花招 大峽谷大學遭重罰3770萬

編譯陳韻涵／綜合10日電
大峽谷大學以較低學費打廣告，但幾乎所有學生最終都必須補繳全額以完成博士學位。聯邦政府重罰該校3770萬元，是教育史上最高罰款。(美聯社)
大峽谷大學以較低學費打廣告，但幾乎所有學生最終都必須補繳全額以完成博士學位。聯邦政府重罰該校3770萬元，是教育史上最高罰款。(美聯社)

拜登政府譴責亞利桑納州的大峽谷大學(Grand Canyon University)誤導博士生對學費的認知，重罰該校3770萬元，未來幾年也必須配合政府教育單位的規範；這個罰款額寫下美國史上對學校開罰的最高金額。

教育部表示，位於鳳凰城的基督教大峽谷大學實體課與線上課程學生共約10萬人，多年來對至少7500名在校生及目前已畢業的博士學程學生說謊，校方以較低的學費打廣告，但幾乎所有學生最終都必須補繳全額以完成博士學位。

聯邦學生補助(Federal Student Aid)主任柯德瑞(Richard Cordray)表示，「我們要大峽谷大學為其行徑負責，保護學生與納稅人，維護聯邦學生補助計畫的健全。」

大峽谷大學否認教育部的指控，並告教育部不承認其2018年基於聯邦學生補助資格的目的，轉型非營利機構的身分。

這次罰大峽谷大學是拜登政府試圖剷除學校與聯邦學生貸款機制掛勾不良行為的行動的一環，也是拜登政府兩年前宣布重啟聯邦學生補助辦公室的措施；該辦公室在前總統川普任內被調降執行順位。

過去幾年來，當局實施一系列分段債務勾銷行動，取消曾涉及誤導或欺詐行為的營利學校的數十億元的貸款。

教育部 拜登 貸款

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