學費玩花招 大峽谷大學遭重罰3770萬

大峽谷大學以較低學費打廣告，但幾乎所有學生最終都必須補繳全額以完成博士學位。聯邦政府重罰該校3770萬元，是教育史上最高罰款。(美聯社)

拜登 政府譴責亞利桑納州的大峽谷大學(Grand Canyon University)誤導博士生對學費的認知，重罰該校3770萬元，未來幾年也必須配合政府教育單位的規範；這個罰款額寫下美國史上對學校開罰的最高金額。

教育部 表示，位於鳳凰城的基督教大峽谷大學實體課與線上課程學生共約10萬人，多年來對至少7500名在校生及目前已畢業的博士學程學生說謊，校方以較低的學費打廣告，但幾乎所有學生最終都必須補繳全額以完成博士學位。

聯邦學生補助(Federal Student Aid)主任柯德瑞(Richard Cordray)表示，「我們要大峽谷大學為其行徑負責，保護學生與納稅人，維護聯邦學生補助計畫的健全。」

大峽谷大學否認教育部的指控，並告教育部不承認其2018年基於聯邦學生補助資格的目的，轉型非營利機構的身分。

這次罰大峽谷大學是拜登政府試圖剷除學校與聯邦學生貸款 機制掛勾不良行為的行動的一環，也是拜登政府兩年前宣布重啟聯邦學生補助辦公室的措施；該辦公室在前總統川普任內被調降執行順位。

過去幾年來，當局實施一系列分段債務勾銷行動，取消曾涉及誤導或欺詐行為的營利學校的數十億元的貸款。