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全球首例 阿州男子整顆眼睛移植 5月手術 受損視覺神經已有訊號

編譯潘勛／綜合9日電
羅德里奎茲醫師為詹姆斯動移植手術。(路透)
羅德里奎茲醫師為詹姆斯動移植手術。(路透)

紐約大學外科團隊9日宣布，阿肯色州男子詹姆斯(Aaron James)因工作於高壓電線發生意外，致幾乎顏面全毀以及左眼損毀，5月接受手術移植以來，雖然新左眼仍無視力及眨眼，但他表示開始有感受，希望能替未來類似移植手術帶來貢獻。

美聯社報導，紐約大學朗格尼(Langone)醫學中心表示，為詹姆斯移植新眼睛，支撐新移植的眼眶及眼瞼，希望能為他新移植的臉帶來更美觀的效果，術後迄今病人恢復良好，新眼看來很健康。

46歲的詹姆斯原有的右眼仍有視力；他表示，接受左眼及全臉移植，感覺不錯；移植的左眼還不能動，無法眨眼，但開始有知覺力；自己必須展開復健，身為第一名接受單眼移植的人，盼取得進展，協助下一個手術病患。

今日移植眼角膜來治療某些視力喪生病例，是常有的事。但移植整顆眼睛，包括眼球、血管及重要的視神經而連上大腦，仍被視為登月般的壯舉，以追求治療全盲。

詹姆斯遭高壓電擊整個臉部受損，此合成圖為移植手術前後對照。（美聯社）
詹姆斯遭高壓電擊整個臉部受損，此合成圖為移植手術前後對照。（美聯社）

紐約大學整容手術首席醫生羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)帶頭進行移植手術，他表示，不管詹姆斯接下來有何進展，都提供史無前例的機會，讓學界得窺人眼如何試著療癒；不敢說團隊已能恢復病人視力，但無疑距此目標又跨進一步。

有些眼科專家原本擔心移植的眼球會迅速萎縮成葡萄乾大小，但羅德里奎茲醫生10月為詹姆斯撐開左眼瞼，發現移植的左眼充滿體液，仍然豐滿，一如他未受傷的右眼；醫生們發現血流良好，沒有排斥跡象。

專家們開始分析詹姆斯的腦部掃描圖片，發現他受損的重要視覺神經已有些訊號。

紐約大學朗格尼醫學中心為阿肯色州男子詹姆斯實施全球第一例全眼球移植手術（左眼），...
紐約大學朗格尼醫學中心為阿肯色州男子詹姆斯實施全球第一例全眼球移植手術（左眼），雖然尚未取得視力，但腦部已有部分神經反應。（美聯社）

史丹福大學長期研究如何落實眼睛移植的眼科學主任高德堡(Jeffrey Goldberg)表示，這次移植手術的成果令人興奮，動物實驗已讓移植的眼睛能存活，而詹姆斯的案例證實人類也行。

高德堡表示，雖說動物研究大有進展，但最大障礙在如何讓視神經重新成長；他推崇紐約大學團隊勇往直前，把目標放在修補神經，他希望能刺激更多研究。

醫師羅德里奎茲（右）與詹姆斯（左）合影。（路透）
醫師羅德里奎茲（右）與詹姆斯（左）合影。（路透）

紐約大學 史丹福大學 醫學

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