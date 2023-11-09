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FDA批准1款糖尿病藥可當減肥藥 藥廠命名Zepbound

編譯周芳苑／綜合8日電
FDA批准的減肥新藥，命名為Zepbound，預訂年底上市。(Getty Images)
FDA批准的減肥新藥，命名為Zepbound，預訂年底上市。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局( Food and Drug Administration，FDA)8日批准禮來藥廠(Eli Lilly)糖尿病用藥Mounjaro可擴及減肥治療；禮來特別針對減肥用途將藥品命名Zepbound，預訂年底上市，標價1060元；該公司將推動納入保險給付。

預訂年底上市 標價1060元

Mounjaro自2022年5月獲准為二型糖尿病用藥以來，已成搶手的「仿單外」(off-label，標籤外)減肥藥，導致缺貨，FDA最新決定下，禮來可名正言順將其視為肥胖用藥銷售。

Zepbound 將供「身體質量指數」(body-mass index，BMI)達30、或指數達27且患有高血壓等體重相關併發症的成人使用。

食藥局核准新款減肥藥Zepbound，未來如果納入健保，將讓想減重者增加選項。(...
食藥局核准新款減肥藥Zepbound，未來如果納入健保，將讓想減重者增加選項。(美聯社)

藥廠推動納入保險給付範圍

FDA的決定將推動Mounjaro 以及諾和諾德(Novo Nordisk)藥廠類似藥物Ozempic 和Wegovy 加速崛起，改寫肥胖治療方法；健保計畫也可能在壓力下被迫將該藥物納入保險給付範圍。

Mounjaro單月用量訂價1023元，雖較標價低，但普通患者仍難以負擔。

FDA 最新決定將有助於推動禮來藥品銷售。FactSet 分析師稱，全球糖尿病和肥胖症用藥年銷售額2025年將達118 億元，今年預計45億元。

華爾街分析人士預估，Zepbound可望讓禮來成為全球市值最大的製藥公司，超過5600億元。

全美約70% 的人肥胖或超重，與心臟病、中風以及二型糖尿病等嚴重健康問題相關，Mounjaro等藥物除了讓人顯著減重，也可改善健康。

研究人員和藥廠多年來找不到減肥良藥，近幾個月研究顯示，Mounjaro、Ozempic 和 Wegovy 安全有效，社群媒體上引起轟動，成為普遍減肥療法。這些藥物最初是為了治療糖尿病而開發。

Mounjaro和Zepbound具有相同主要成分irzepatide。

醫生另可開處方籤將已經FDA核准藥物用於不同用途，亦即「仿單外」用途，即使另一用途尚未獲准；體重超重者一直在服用Mounjaro和Ozempic標籤外處方，並向雇主和健康計畫施壓，要求給付費用。

現行法令禁止大型聯邦醫療保險計畫給付減肥藥費用，須立法才能改變；禮來執行副總裁梅森(Mike Mason)說，將與政府和私人健康計畫合作，將 Zepbound納入保險給付。

聯邦醫療保險 糖尿病 FDA

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