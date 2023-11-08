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卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

全國卡債達1.08兆元創新高 千禧世代拖欠率最高

編譯周芳苑／綜合7日電
信用卡拖欠普遍存在於各收入階層和地區，千禧世代和擁有車貸或學貸的人特別明顯。(美聯社)
信用卡拖欠普遍存在於各收入階層和地區，千禧世代和擁有車貸或學貸的人特別明顯。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)7日公布報告指出，全美第三季信用卡債總額達1兆800億元，金額創下新高，拖欠信用卡債務者所占比率愈來愈高。

紐約聯邦準備銀行家庭債務報告顯示，7至9月全美信用卡餘額增加480億元、較前一季增加4.7%，導致信用卡債務總額較去年同期大增1540億元，創1999年開始追蹤數據以來最大年增幅。

信用卡拖欠率持續上升，30至39歲千禧世代(Millennials)持卡人拖欠率增幅最大。

紐約聯邦準備銀行經濟研究顧問李東勳(Donghoon Lee)說，信用卡拖欠普遍存在於各收入階層和地區，千禧世代和擁有車貸或學貸的人特別明顯。

第三季5.78%信用卡債務至少90天未付的「嚴重拖欠」(serious delinquencies)，高於去年同期的3.69%；千禧世代嚴重拖欠比率更高達9%以上，超過2019年時的6%。

千禧世代背負巨額學貸，其中許多人疫情期間在車價飆漲至歷史高點時買車；學貸因疫情暫停償還三年後，10月恢復，千禧世代面臨學貸和高額車貸雙重壓力，處境更艱辛。

研究人員說，信用卡拖欠人數低於疫情前，但愈來愈多人新加入個人信用卡和車貸拖欠行列，令人擔憂。第三季約2%信用卡持卡人新加入拖欠行列，高於疫情前的1.8%左右。

疫情期間政府發放額外現金、花錢機會有限，許多人得以還債。

信評機構VantageScore資料也顯示9月全美新增拖欠債務大增。進入假期季節，購買禮物的壓力恐讓飽受高通膨、高利率之苦的財務狀況雪上加霜。

近來與消費者財務相關的報告好壞參半。消費者支出強勁，企業執行長卻看到家庭支出因高通膨而削減的證據；有些經濟學家說，儘管勞動力市場依舊強勁，實際收入成長趨緩，已有家庭動用儲蓄支應消費，消費支出恐難維持暢旺。

信用卡 疫情 學貸

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