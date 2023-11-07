布林肯中東行促「人道暫停」 以色列、阿拉伯國家都不接受

國務卿布林肯(左)6日結束在中東有關人道停火的訪問，但據報導，收獲有限，圖為布林肯6日在安卡拉與土耳其外長費丹(中)會面。(Getty Images)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)6日結束中東訪問行程，針對美國就以哈衝突提出「人道暫停」(humanitarian pauses)作法，以色列 並未同意，阿拉伯國家則希望立即停火，此行穫有限。

美國目前仍極力避免以哈衝突擴大成區域性戰爭並設法減輕平民遭受衝突波及，拜登總統在6日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)八天以來第一次對話中，雖然呼籲衝突暫時停歇，以便讓平民撤離並讓人道救援進入，但遭到拒絕。

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)說，「目前是對話的開始，尚未結束。理所當然，我們將會持續提議實施臨時、局部的衝突停火。」

上周末，布林肯匆匆奔赴以色列、約旦、西岸、賽普勒斯、伊拉克與土耳其各國，就是希望爭取各國支持拜登政府提出的人道措施構想。

布林肯會後說，「一切都還在進行中，雖然大家不是每件事都有共識，但在當前一些迫切問題上，我們有共同的看法，正在一起努力。」

布林肯認為，讓戰事暫停可讓大量人道援助進入加薩 ，並讓遭哈瑪斯挾持的200多位人質獲釋，也可阻止雙方衝突演變成區域衝突；布林肯說，「我們非常積極努力要讓更多人道協助進入加薩，還有被哈瑪斯帶走的人質，當中包括美國人，我們都會盡力努力讓他們可以回家。」

布林肯與土耳其外長費丹(Hakan Fidan)會談時，不僅外面出現伊斯蘭團體抗議，美國駐安卡拉大使館外也有150名抗議民眾聚集，而且他這次並未與土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)見面。士耳其已在上周召回駐以色列大使，抗議以列的軍事行動。

以哈衝突爆發後，這是布林肯第二次出訪中東，但就推動控制衝突後果的努力上，效果相當有限，目前以色列已拒絕停戰，阿拉伯國家則要求立即停火。雖然美國官員試圖說服以色列遵守戰爭法的戰略重要性，包括保護非戰鬥人員並大幅增加對加薩平民的人道援助，但最後內唐亞胡是否會同意讓衝突暫停，或一旦他同意如此，巴勒斯坦人及其支持者的憤怒情緒是否會平息，目前仍無定論。