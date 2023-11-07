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人類史上首次太空戰 以軍在大氣層外擊落葉門叛軍飛彈

編譯中心／綜合6日電
以色列上周使用「飛箭」防空系統擊落遠自葉門來襲的彈道飛彈。圖為年前在以色列特拉維夫市，測試「飛箭-2」型攔截導彈(左)與愛國者飛彈(右)。(路透)
以色列上周使用「飛箭」防空系統擊落遠自葉門來襲的彈道飛彈。圖為年前在以色列特拉維夫市，測試「飛箭-2」型攔截導彈(左)與愛國者飛彈(右)。(路透)

英國「每日電訊報」(The Telegraph)5日報導，以色列上周使用「飛箭」(Arrow)防空系統，在地球大氣層外擊落一枚葉門叛軍「青年運動」(Houthis)向以國發射的彈道飛彈，被認為是人類史上首次在太空發生的戰鬥。 

伊朗支持的「青年運動」已向以色列宣戰，該飛彈在10月30日發射，從葉門北上飛越阿拉伯半島近1609公里，目標是以色列港市埃拉特(Eilat)。

以色列國防軍聲明，空軍系統追蹤飛彈軌跡，並在最合適的作戰時間和地點攔截該飛彈。

以色列國防部公布了攔截時的影片，其中來襲飛彈的圓柱型輪廓幾難辨識，隨後畫面顯現一陣爆炸。從埃拉特拍攝的照片則顯示，「飛箭」的反彈道飛彈冒出一道煙霧。當地居民表示，從地面上就聽得到巨大爆炸聲。

10月7日迄今，青年運動已透過無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈多次對以色列發動襲擊。這次被攔截的據信是Qader飛彈，是伊朗設計的流星三型飛彈(Shahab-3)改良而成，射程可將以色列全境置於青年運動打擊範圍內。

「飛箭」系統是美國和以色列的聯合計畫，約在25年前首次部署，意在抗衡伊朗等阿拉伯勢力的長程彈道飛彈。

報導引述一名未具名以色列國防官員指出，這次攔截向幕後主使者伊朗證明，以色列有能力反擊伊朗的飛彈計畫，這對區域衝突有更深遠意義。

以色列 伊朗 彈道飛彈

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