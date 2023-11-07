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丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

編譯尤寶琪／綜合報導
拜登總統。(美聯社)
拜登總統。(美聯社)

根據總部位於華盛頓的丕優研究中心(Pew Research Center)在6日公布的最新調查，多數是富裕的24個國家的公眾輿論對美國的好感度(favorable)超過對中國的好感度，也認為美國對世界貢獻大於中國。

新冠疫情後 美國好感回升 中國未見起色

根據調查，自拜登總統2021年上任以來，全球民眾對美國的好感的看法有所回升，讓全球最大的兩個經濟體的好感度差距進一步擴大；丕優研究中心表示，2020年新冠肺炎疫情開始時，兩國的好感度均有所下降，但在最新調查顯示，對中國的好感度仍然維持較低，「導致出現自我們開始調查這些觀點以來的最大差距」。

6日出爐的民調報告，正值美中兩國激烈爭奪全球影響力之際，中國國家主席習近平希望中國在世界各地受到尊重和信任，而拜登則將修復與美國盟友的關係作為首要任務。

中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

報告指出：「今年，多數受訪地區對美國的整體看法，比中國要好上許多；但我們在近20年來所做的民調，並非每次結果都如此，民眾對各國的看法會隨著其領導人的看法而變動。」

58%對美有好感 21%對中有好感

2019年的調查就顯示，在22個受訪國家中，55%的國家對美國抱持好感，39%的受訪國家對中國抱持好感；2020年，丕優研究中心因疫情而縮小了受訪國家規模，其調查結果顯示，38%的受訪國家對美國有好感，25%的國家對中國有好感；同樣的國家在2023年，對美國有好感的國家占58%，21%的國家對中國有好感。

最新報告顯示，波蘭、日本和南韓對美中好感差距最為顯著，在這些國家中，超過70%的受訪者對美國持正面態度，而對中國有好感的受訪者不到30%。

日本和南韓作為中國的鄰國，向來關係緊張；拜登8月在大衛營(Camp David)與日本首相和南韓總統舉行了三方峰會，獲得支持者的讚賞，稱他在對抗中國印太地區的影響力上，建立了強有力的伙伴關係。

報告指出，民眾對美中好感度的差距，在印尼、南非和墨西哥等中等收入國家中相對縮小，中國在奈及利亞的好感度超過美國，但兩國都受到高度青睞。

拜登 疫情 南韓

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