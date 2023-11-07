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為拜習會暖身…何立峰明來美 APEC前在舊金山會葉倫

記者陳言喬、賴錦宏、編譯中心／綜合報導
中國國務院副總理何立峰（右）7月在北京會見到訪的美國財政部長葉倫（左）。（中新社）
中國國務院副總理何立峰（右）7月在北京會見到訪的美國財政部長葉倫（左）。（中新社）

中國外交部發言人汪文斌昨宣布，應美國財政部葉倫邀請，中共政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人(負責人)何立峰將於11月8日至12日訪問美國。美國財政部6日表示，葉倫9日至10日將在舊金山會見何立峰，凸顯美國有意在11月中旬主辦亞太經合會(APEC)領袖峰會前，深化美中剛起步的經濟對話。

路透報導，財政部表示，這場會議還將召開由美國財政部、中國財政部和央行於10月啟動的新經濟和金融論壇。葉倫7月已首次與何立峰會面，當時她訪問北京，試圖穩定不斷惡化的美中關係。

報導指出，一名美國財政部高階官員淡化了「葉何會」將產生具體成果的想法，表示這不是「我們以物易物」的政策貿易情況。但這位官員表示，葉倫的一個關鍵目標是更加了解新的美中經濟溝通管道將如何運作，以及如何確保這個管道不易受到衝擊，並稱雙方互動將更加頻繁。

由於各界日益擔心中國將向美國和全球市場傾銷更多產品，預計葉倫將警告何立峰，不要對中國國有企業進行大規模補貼或將美國企業拒之門外。

何立峰為分管財經事務領域主要官員，日前中國官媒新華社報導，何立峰已經接替劉鶴擔任中共中央財經委員會辦公室主任。同時，中國官媒金融時報6日報導，何立峰已任中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記。這兩個單位是今年3月據「黨和國家機構改革方案」新成立。

拜登政府定本月11日至17日接待APEC部長和領導人，拜登總統計畫在這次峰會期間與中國國家主席習近平會面。

為營造拜習會氣氛，中美近來頻頻展開多項部級與司局級的溝通磋商，包括中美6日在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商，雙方就國際軍控條約履約、防擴散等廣泛議題進行交流。此前則是中國氣候特使解振華於4日至7日，赴美與美國氣候特使柯瑞進行會談。

此外，中國駐美大使謝鋒在美中貿委會成立50周年晚宴發表談話，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象，下階段中美還有一系列高層交往。 

財政部 葉倫 拜登

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