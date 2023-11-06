以色列軍方：已包圍加薩市、將加薩走廊切兩半 48小時攻城

以軍坦克8日推倒圍牆，進入加薩走廊，全力掃蕩哈瑪斯。(Getty Images)

據美聯社報導，以色列 軍方證實加薩 走廊已經被一分為二，並宣布全面包圍加薩市(Gaza City)，大規模攻擊即將展開，預計48小時內入城；同時加薩對外通訊也第三度全面中斷。

以色列少將哈加里向媒體證實：「今天分有北加薩和南加薩。」並強調是以色列針對統治加薩地區的哈瑪斯進入一個「重要階段」。

同時據以色列媒體報導，以軍預計48小時內進入加薩市，夜幕降臨後，隨著以軍攻勢加強，加薩北部不時傳出巨大爆炸聲響。

網路記錄組織NetBlocks.org透過巴勒斯坦 電信公司Paltel資料證實，加薩地區對外聯繫已第三度全面斷訊，各地通訊「分崩離析」，傳達軍事行動的聯絡方式日益困難。

聯合國巴勒斯坦難民機構發言人圖馬(Juliette Touma)向美聯社記者證實：「我們和巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)絕大多數成員失去聯絡。」

根據報導，加薩第一次停電持續36小時，第二次停電也持續數個小時，加薩衛生官員指稱5日稍早，以色列戰機轟炸位於加薩中部兩座難民營，造成至少53人死亡、數十人受傷。

以軍5日空襲加薩市，一位在空襲中失去親人的巴勒斯坦居民，在醫院撫屍痛哭。(美聯社)

以色列軍方呼籲巴勒斯坦平民前往加薩南部避難，同時持續發動攻擊，企圖消滅哈瑪斯，儘管白宮出面呼籲人道停火，以便國際社會伸手援助平民，但以色列不為所動。

巴勒斯坦難民馬沙伊亞(Arafat Abu Mashaia)向媒體表示，以色列空襲行動夷平數棟樓房，許多被迫撤離家園的平民當時就藏身在樓房中避難，並控訴以軍的軍事行動：「這是一場真正的屠殺，裡面都是愛好和平的人，我向那些說這裡有抵抗戰士的人，提出質疑。」