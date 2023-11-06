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布林肯首訪約旦河西岸、伊拉克 巴領導人：美未扮演誠實調停者

編譯陳韻涵／綜合5日電
國務卿布林肯(左)首訪約旦河西岸，與巴勒斯坦領導人阿巴斯會晤。(Getty Images)
國務卿布林肯(左)首訪約旦河西岸，與巴勒斯坦領導人阿巴斯會晤。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)穿梭中東，從約旦河西岸到伊拉克，防止以色列巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝團體「哈瑪斯」(Hamas)的衝突事態擴大。布林肯5日先造訪遭以色列占領的約旦河西岸，在雷馬拉(Ramallah)會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)。再轉赴巴格達，與伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)會面。

阿巴斯(Mahmoud Abbas)批評美方未扮演「誠實調停者」的角色。

以哈上月7日開戰以來，布林肯已訪問過以色列，但這是他第一次到約旦河西岸；布林肯也成為以哈開戰以來，造訪約旦河西岸的美國最高階官員。

布林肯曾表示，一旦戰役結束，應由「復興」巴勒斯坦當局管理加薩，但許多巴勒斯坦人長期認為，前述團體與現實脫節。

巴勒斯坦駐英國大使佐姆洛特(Husam Zomlot)形容，布林肯與阿巴斯的會面氣氛「緊張」。

佐姆洛特接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時表示，阿巴斯訴求「立即停火，停止殘暴的以色列人謀殺、攻擊巴勒斯坦平民」，而布林肯及拜登政府卻僅呼籲「人道停火」。

佐姆洛特表示，「這場戰爭打從一開始就擺明針對巴勒斯坦人民，不僅是加薩居民，也包括西岸的住戶。我們需要看到美國扮演誠實調停者的角色，而非採納以色列的論述，考量特拉維夫如今講出的集體屠殺措辭，我們需要會議室中有個成熟的大人，那就是美國。遺憾，我們迄今還沒聽到美方這麼說。」

布林肯離開約旦河西岸後，專機稍晚降落伊拉克首都巴格達；布林肯在巴格達會見伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)會談超過一小時，這是他就任國務卿後首度造訪伊拉克。

布林肯另走訪伊拉克的美國大使館，聽取當地美國機關的安全威脅簡報。

國務卿布林肯赴巴格達與伊拉克總理會面，他搭乘直升機離開時，身穿防彈背心。(美聯社...
國務卿布林肯赴巴格達與伊拉克總理會面，他搭乘直升機離開時，身穿防彈背心。(美聯社)

哈瑪斯有伊朗支持的代理集團撐腰，戰爭爆發後，後者擴大攻擊美方在伊拉克與敘利亞的設施。

布林肯訪問伊拉克後轉往土耳其，繼續執行穿梭中東，緩和衝突情勢的任務。

布林肯 巴勒斯坦 以色列

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