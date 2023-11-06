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CIA局長訪中東 擴大情報共享 

編譯俞仲慈／綜合5日電
中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)5日展開中東訪問。(美聯社)
中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)5日展開中東訪問。(美聯社)

據紐約時報報導，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)5日展開中東訪問，第一站就是會見以色列政府高層和情報官員，加強兩國情報合作。

據了解，伯恩斯此行除了轉達白宮希望以色列對哈瑪斯(Hamas)的軍事行動，採取更謹慎方式，並企圖說服以國同意人道停火，以便救援物資進入加薩地區，避免造成更多平民傷亡。

同時伯恩斯也將尋求擴大和以色列的情報共享機制，提供有關人質藏身地點和哈瑪斯後續攻擊等重要情資，一位了解伯恩斯此行目的的聯邦官員表示，CIA將進一步落實和中東地區夥伴，進行情報合作的承諾。

該不具名聯邦官員透露，伯恩斯將前往中東其他國家，商討加薩局勢以及正在進行的人質談判，並防止以哈戰火進一步擴大。

伯恩斯此次訪問以色列，部分原因是以色列情報單位未能及時察覺哈瑪斯的軍事行動威脅，而飽受外界嚴厲批評。

伯恩斯擁有豐富中東地區外交經驗，是拜登總統處理加薩戰事最倚重且最信賴的官員，甚至還扮演斡旋談判的外交官，此行另一大任務就是訪問阿拉伯國家。雖然具體行程尚不清楚，但預計會訪問約旦。 

日前加薩一家醫院遭到以軍轟炸，造成大批人員傷亡，約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)隨即取消和拜登總統的會面。

由於約旦大部分人口是巴勒斯坦人，但已經和以色列簽訂和平條約，同時身為美國親密盟友，因此約旦如何因應以哈戰爭的處境格外棘手。

但伯恩斯和阿卜杜拉國王關係密切，前國王胡笙(King Hussein)去世時，伯恩斯時任美國駐約旦大使，布杜拉國王還親筆致函讚揚伯恩斯的外交能力。

以色列 加薩 哈瑪斯

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