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線上交易故障+自動轉帳停擺 多家銀行客戶跳腳

編譯俞仲慈／綜合3日電

根據CNBC引述追蹤網站DownDetector報導指稱，因為技術故障，包括大通(Chase)、美商銀(Bank of America)、富國(Wells Fargo)等多家大型銀行3日上午的線上交易均受到波及，接獲大批客戶投訴，不過聯準會(Fed)3日發布聲明強調，所有金融服務均維持正常運作。

負責運作電子轉帳系統(Electronic Payments Network，EPN)的結算所公司(The Clearing House)副總裁兼通訊主管麥克史威尼(Gregory MacSweeney)表示：「昨晚ACH檔案出現處理錯誤，是和該檔案相關的手動錯誤。」並強調各家銀行正努力修復線上交易的故障問題。

據了解，ACH(Automated Clearing House)具備存款自動轉帳功能，可用來取代支票，是國內最普及的低成本支付方式，多用於日常繳費和企業付款等。

美國銀行公共事務暨公關副總裁亨德森(Lee Henderson)公布聲明告訴CNBC：「我們發現一項全行技術問題，影響11月3日部分線上交易，唯客戶帳戶仍是安全，在收到存款後，餘額會自動更新，目前無法估計處理時間，但客戶不需要採取任何措施。」

另外大通銀行發言人也公布書面聲明表示：「客戶的存款正重新交易轉帳，我們會盡快處理。」

LendingTree首席信貸分析師舒茲(Matt Schulz)建議受到影響的客戶可以致電貸款方，並解釋延誤付款的原因是線上交易故障造成：「原本預定周五早上收到的錢卻沒收到，而自動轉帳設置為信用卡付款或先買後付貸款時，可能會帶給客戶部分麻煩。」

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