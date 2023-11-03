我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

AI生成「假裸照」新州女高中生受害

編譯莊瑞萌／綜合2日電

新澤西州威斯特菲德高中(Westfield High School)女學生日前發現網路流傳自己的色情圖片，事後證實是透過人工智慧(AI)生成的假圖片，家長雖已報警處理，但受害女學生目前仍心有餘悸，當地議員也打算立法禁止相關行為。

華爾街日報報導，威斯特菲德高中證實有學生利用AI線上工具，製作女學生的裸照並與同學分享，不過，詳細的受害學生人數以及是否已祭出處罰則未透露。部分家長表示自己女兒事後感到羞辱和無助，並擔心如果圖片進一步曝光，會對女學生造成傷害。目前當地警方已著手調查，議員也要求檢察官介入。

家長表示，10月20日一名男同學跟女同學透露，有同學利用女同學在網路的照片，使用AI網站製造色情圖片並分享給聊天室的其他男生，事情才因此曝光。同日該校校長阿斯芬迪斯(Mary Asfendis)向家長表示，圖片已經刪除並未流傳出去，她說，「這是非常嚴重的事。」

受害學生家長瑪尼(Dorota Mani)則說，「我一想到這件事會如何演變，就非常害怕，沒有人能保證這不會在她的職業、學術或社交方面造成影響。」

負責辨識AI生成假圖片技術的Reality Defender執行長科爾曼(Ben Colman)說，「幾年前，你需要好幾部電腦才能生成圖片，現在只要一支iPhone就行。」即使OpenAI的Dall-E與Adobe的Firefly等知名圖片生成服務都設有防堵生成色情圖片門檻，但網路上「換臉」或「脫衣」工具仍到處可見。

Snap與TikTok等業者則承諾會與政府部門合作防止這些圖片流傳。

目前包括維吉尼亞州、加州、明尼蘇達和紐約州在內少數幾個州已經禁止流傳偽造色情作品或讓受害者有權控告創作者。選區包含威斯特菲德的州參議員布蘭尼克(Jon Bramnick)則表示，正在設法了解是否有現有法律可針對這種行為定罪或推動相關法案。他說，「在新澤西，這必須被視為一項嚴重的犯罪」。

AI 新澤西州 維吉尼亞州

上一則

AI技術普及 今年25州制定安全法規管理

下一則

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

延伸閱讀

新州斯托克頓大學開設大麻課 從種子種起

新州斯托克頓大學開設大麻課 從種子種起
解雇校長風波後 新州學區總監請辭

解雇校長風波後 新州學區總監請辭
2018年新州校車車禍案 死傷家屬各以700萬、1250萬和解

2018年新州校車車禍案 死傷家屬各以700萬、1250萬和解
新州校車車禍 死傷學生家屬以700萬、1250萬和解

新州校車車禍 死傷學生家屬以700萬、1250萬和解

熱門新聞

警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺