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AI技術普及 今年25州制定安全法規管理

編譯俞仲慈／綜合2日電
已有14個州和波多黎各通過決議或立法，制定AI安全法規。（路透）
已有14個州和波多黎各通過決議或立法，制定AI安全法規。（路透）

今年至少會有25個州、哥倫比亞特區以及波多黎各，將針對人工智慧AI技術研擬相關法案；美聯社報導，無黨派組織「全國州議會聯合會」(National Conference of state Legislatures)表示，至少已有14個州和波多黎各通過決議或正式立法，顯示隨著AI技術普及，制定安全法規，已經是全國各州議會今後立法的重點項目。

康乃狄克州議會參議員馬隆尼(James Maroney)即曾公開表示：「我們從政府部門開始著手，努力建立一個好典範。」據了解，康州預計2023年底前，清查州政府旗下所有AI技術使用，並自明年起，規定州政府官員必須定期檢查AI系統，確保不會違反法規。

馬隆尼強調：「AI科技日新月異，而且使用率加速普及，所以我們需要未雨綢繆，儘管我們真的全力支持AI技術，但不能延宕對其究責的相關法規。」而且該州議會可能在明年，將針對私人企業AI技術的使用，進一步立法規範。

位於康州的耶魯大學法學院(Yale Law School)調查發現，AI技術除了廣被該校學生所使用外，包括法院保釋金的設定和社福單位發放福利金，也已透過AI技術完成，顯示「AI技術在康州政府快速普及化，基本不受限制，而且此現象並非康州獨有。」

包括德州、北達科他、西維吉尼亞等州和波多黎各紛紛成立諮詢機構，以監督州政府使用的AI技術系統；路易斯安納州則成立專責委員會，負責研究AI技術對該州運作、採購和措施帶來的影響。

另一方面，夏威夷州至今尚未通過任何AI技術管理規範，民主黨州參議員克里斯·李(Chris Lee)坦承：「因為現階段，我們還不知道應該如何處理。」不過該州參、眾議員仍透過提案，要求州議會制定AI技術安全標準，並限制軍警武力使用範圍。

華盛頓州民主黨籍州參議員威爾曼(Lisa Wellman)計畫明年立法規定高中生畢業前，必須學習電腦技術，並強調：「AI和電腦技術是當前基礎教育一環，我們需要確實了解並加以整合」。

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