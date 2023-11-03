我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

AI助原聲 披頭四新歌「Now and Then」問世

編譯彭尚興／綜合2日電
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年，披頭四團員，約翰·列儂(左起)、喬治·哈里遜、林哥‧史塔和保羅·麥卡尼在英國利物浦合影。(美聯社)
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年，披頭四團員，約翰·列儂(左起)、喬治·哈里遜、林哥‧史塔和保羅·麥卡尼在英國利物浦合影。(美聯社)

當披頭合唱團(the Beatles)於1970年底解散時，全世界的歌迷莫不希望他們有朝一日能夠復合；1980年12月8日，主場兼吉他手約翰‧藍儂(John Lennon)在紐約寓所前遇刺身亡，粉碎了歌迷們的希望；2001年的11月29日，另一名吉他手喬治‧哈里遜(George Harrison)因罹癌去世，讓全球粉絲再受一次打擊。當時任誰也無法想像，20多年後的今天，竟然還會有一首全新的披頭作品問世。

不要懷疑，這首名為「Now and Then」的新歌，的的確確是披頭四的作品，約翰‧藍儂作詞、作曲、演奏鋼琴和主唱；喬治‧哈里遜吉他伴奏；保羅‧麥卡尼(Paul McCartney)彈貝斯；林哥‧史塔(Ringo Starr)打鼓，一如他們年輕時代從英國利物浦發跡的合作模式。

4人不同時空合力完成

不同的是，這次他們四人是各自在不同的時間、不同的空間，合力完成這首歌。無庸諱言，現代錄音科技和人工智慧，在其中也扮演了非常重要的角色。

1978年，藍儂在家中寫下「Now and Then」，開始自彈自唱，同時用手提錄音機收錄下來，但這就只是他隨興的聲音紀錄，連樣帶(demo tape)都稱不上。而且他就只錄了那麼一次，從此未再碰過這首歌。這是藍儂生前寫的最後一首曲子。

披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新...
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。(美聯社)

藍儂不幸遇刺後，留下大量的手稿、詞譜和錄音帶，遺孀小野洋子(Yoko Ono)無心也無力整理；直到1994年，小野才將這些珍貴資料素材寄給麥卡尼，其中包括了這捲「Now and Then」錄音帶。另外三名披頭成員試圖重新整理這首歌，但錄音帶品質實在太差了，不僅藍儂的歌聲和鋼琴的彈奏聲完全混在一起，而且音質模糊，難以辨識。三人束手無策，重製計畫也就因此擱置。然後，哈里遜過世。

AI分離藍儂原聲與伴奏

時間快轉到2021年，電影「魔戒」三部曲導演彼得傑克森(Peter Jackson)在製作關於披頭四的紀錄片「Get Back」時，從麥卡尼那裡得知了這件事，自告奮勇提供協助。傑克森的製作公司利用現代錄音技術，在AI科技協助下，成功地將藍儂的聲音和鋼琴伴奏分隔開來並強化；世人終於能夠清楚地聽出「Now and Then」的歌詞與旋律。

麥卡尼接著加入了當年哈里遜嘗試為「Now and Then」伴奏的吉他錄音，並模仿哈里遜的風格再補上幾個小節，然後又親自用貝斯伴奏。接下來，麥卡尼將半成品樣帶寄給了定居在加州的史塔，讓他敲敲打打地補上爵士鼓。最後，在傑克森公司的錄音室裡，一支20餘人的大型弦樂團為這首曲子添加了最終的潤飾。就這樣，創作過程歷時45年的披頭合唱團最新作品終於完成。

「Now and Then」於2日正式發行，並從即日起在Spotify、Apple Music和Amazon Prime Music等平台提供付費下載。

來源：The Beatles

加州 人工智慧 Amazon

上一則

FBI突襲競選幕僚家 亞當斯緊急取消華府行

下一則

李克強告別式 習近平罕見偕妻出席 訃告稱李「擁習」引議論

延伸閱讀

AI科技助原聲 披頭四新歌問世 製作歷時45年

AI科技助原聲 披頭四新歌問世 製作歷時45年
鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了

鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了
神隱半年 鄭欣宜背影疑現身許廷鏗新歌MV

神隱半年 鄭欣宜背影疑現身許廷鏗新歌MV
沈舒文教授創造獨特的鋼琴教學法 獲得國際廣泛認可 桃李滿天下

沈舒文教授創造獨特的鋼琴教學法 獲得國際廣泛認可 桃李滿天下

熱門新聞

警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺