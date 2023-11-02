拜登提名「對中鷹派」坎伯任副卿 他主張競爭但不對抗

1日獲拜登總登提名擔任國務院副國務卿的白宮印太事務協調官坎伯，相當熟稔亞洲事務。(美聯社)

拜登 總統1日宣布，提名白宮國安會印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)出任副國務卿 ，接下薛曼 (Wendy Sherman)7月底退休後遺缺。

現年66歲的坎伯，在拜登政府主導美國的印太政策；拜登2021年上任後，在國安會新設印太事務協調總監，指派坎伯出任；坎伯曾數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是主導拜登政府對中政策的強硬派，薛曼也被認為是對中鷹派。

中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上周訪問華府，會晤拜登時，坎伯也現身在美中會談的照片中；正當拜習會緊鑼密鼓準備的前夕，拜登宣布提名坎伯，資深官員告訴路透，美中原則上達成拜習會共識，但正在敲定細節。

坎伯主張對中國競爭但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。

坎伯在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲(Pivot to Asia)政策的重要推手。

坎伯從國安會轉到國務院的消息在過去數月甚囂塵上，一度傳出白宮首席副國家安全顧問費納(Jon Finer)將接棒薛曼，擔任副國務卿，但政治新聞網站Politico報導拜登不同意調動，仍將費納留在國安會。

Axios曾報導，坎伯與目前代理副國務卿的政治次卿盧嵐(Victoria Nuland)不合，提名坎伯可能導致盧嵐走人。