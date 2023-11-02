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桑托斯渉造假學經歷、多項詐欺 眾院投票結果 未能驅逐

編譯陳韻涵／綜合1日電
被控詐欺的紐約州國會議議員桑托斯1日逃過被眾院驅逐的噩運。(Getty Images)
被控詐欺的紐約州國會議議員桑托斯1日逃過被眾院驅逐的噩運。(Getty Images)

眾院1日就取消紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos，共和黨)議員資格的提案舉行投票，他已被聯邦陪審團起訴渉嫌造假學經歷、詐領失業津貼且涉及多項詐欺，但眾院投票結果並未過關。

桑托斯面臨多項聯邦指控面臨眾院道德委員會調查，該委員會公布調查結果兩周後，部分共和黨籍眾議員已要求將桑托斯逐出國會。

眾議員德埃斯波西托(Anthony D'Esposito，共和黨)多次指桑托斯欺騙紐約長島選民，乃至全國民眾；德埃斯波西托與紐約州聯邦眾議員同僚拉洛塔(Nick LaLota)、勞樂(Mike Lawler)、莫利納諾(Marc Molinaro)及勞樂(Mike Lawler)共同提案驅逐桑托斯。

驅逐桑托斯須獲眾院出席者三分之二議員同意，但1日的投票結果顯示213人反對驅逐桑托斯，179人支持，19人僅投出席票。眾院有435位眾議員。

投票保留桑托斯議員資格的民主黨人比共和黨多，共有31位民主黨人反對，包括眾院監督問責委員會民主黨籍資深成員瑞斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)。

眾院道德委員會調查期間訪談40名證人，審查超過17萬份文件並核發37張傳票，委員會上月31日表示，訂本月17日針對桑托斯的行為宣告下一步。

35歲的桑托斯在投票前的辯論時間為自己辯護，強調國會必須尊重無罪推定原則，形容驅逐他「不合理，且有害共和政府及國會誠信」，「不能自稱支持憲法，同時又表現得像法官、陪審團和劊子手」。

共和黨在國會中僅有四票的多數優勢，桑托斯的一票對該黨議程而言仍很重要；眾院議長強生(Mike Johnson)上周已表示，在桑托斯被定罪前，不支持驅逐他。 

強生上周接受「福斯新聞」訪問時說：「我們沒有容錯空間，桑托斯應當接受正當程序。」

桑托斯不僅不下台，還說要角逐明年選戰，他面臨23項重罪起訴，包括電信詐欺、信用卡詐欺、加重身分竊盜和偽造文書等，桑托斯一概不認罪。

來源：MSNBC

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