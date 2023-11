「川普太小」能申請專利註冊？最高院傾向拒絕

「川普 太小」(Trump Too Small)能申請專利註冊嗎?最高院 再小的案子都得審,何況這事關前總統姓氏的「大事」;但大法官 1日的發言顯示,他們傾向拒絕。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導,大法官戈薩奇說,不准用活著人的名字當專利名稱,在美國有悠久的歷史,這跟言論自由或表達自由扯不上關係。

洛杉磯律師艾斯特(Steve Elster)根據2016年總統選舉期間佛州參議員魯比歐惹出的粗俗笑話暗示「川普那個太小」,向專利局申請品牌註冊,在他銷售的T恤前印上「川普太小」字樣,背後說明「川普(政策)包裹太小」,列出一堆川普主政時惹議的政策,如環境、人權、同性戀。

