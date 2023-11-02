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「川普太小」能申請專利註冊？最高院傾向拒絕

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普。（Getty Images）
前總統川普。（Getty Images）

川普太小」(Trump Too Small)能申請專利註冊嗎？最高院再小的案子都得審，何況這事關前總統姓氏的「大事」；但大法官1日的發言顯示，他們傾向拒絕。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，大法官戈薩奇說，不准用活著人的名字當專利名稱，在美國有悠久的歷史，這跟言論自由或表達自由扯不上關係。

洛杉磯律師艾斯特(Steve Elster)根據2016年總統選舉期間佛州參議員魯比歐惹出的粗俗笑話暗示「川普那個太小」，向專利局申請品牌註冊，在他銷售的T恤前印上「川普太小」字樣，背後說明「川普(政策)包裹太小」，列出一堆川普主政時惹議的政策，如環境、人權、同性戀。

專利局不准艾斯特用這三個字當專利名稱，艾斯特上訴後獲准，拜登政府替自己的專利局稱腰，上訴到最高法院。

大法官薩多馬友說，即使艾斯特無法登記專利，政府也「無法」阻止他銷售印有「川普太小」的衣服，這哪有言論自由受限的問題？她對艾斯特的律師泰勒( Jonathan Taylor)說，「沒人阻擋得了你賣衣服，要在哪裡賣，隨你便。」

戈薩奇說，「為何不看看歷史上的判例？你就會知道，判決根據的證據，是否和第一修正案(保障言論自由)有關。」

大法官凱根說，最高法院對類似案子的裁決，根據言論自由的憲法權提出申請專利的要求，只要不涉觀點的表達，都是准許政府部門回絕。

川普提名的大法官巴瑞特提出涉及版權法的假設性問題：如果有人想出書，書名就叫「川普太小」，書中的主要論點是攻擊川普格局太小，不適合出任公職，難道也要准許這麼一本書，用這個書名出版？

聯邦上訴法院站在艾斯特這邊的理由是，不准他登記專利的話，就侵犯了他的言論自由，但最高院大法官似乎不認同。

川普 大法官 高院

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