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燃燒石化速度不減 防暖化1.5℃限溫 恐提前3年破功

編譯徐薏茹／綜合31日電
研究指出，全球如果繼續以當前的速度燃燒化石燃料，則到2029年初可能將無法維持在國際商定的全球暖化溫度限制範圍之內。圖為北達科他州的一口油井。(美聯社)
研究指出，全球如果繼續以當前的速度燃燒化石燃料，則到2029年初可能將無法維持在國際商定的全球暖化溫度限制範圍之內。圖為北達科他州的一口油井。(美聯社)

發表於「自然氣候變化」(Nature Climate Change)期刊的一項新研究指出，全球如果繼續以當前的速度燃燒化石燃料，則到了2029年初可能將無法維持在國際商定的全球暖化溫度限制在範圍之內。

2015年巴黎協定設定目標，努力將氣溫增幅限制在工業化前水平以上的攝氏1.5度之內。該研究將全球溫度最終超過1.5度限制的預計時間提前三年。

根據聯合國先前發表的科學報告，超過1.5度的升溫限制，災難發生的風險也將增加，世界可能失去大部分的珊瑚礁，冰蓋消融可能進入不可逆的狀態，水資源短缺、熱浪，以及極端天氣致死的案例將急遽增加。

由於全球在掃除氣溶膠(aerosol)空氣污染方面已取得進展，因此達到1.5度門檻的時間將比最初計算的還早；氣溶膠能使地球稍微降溫，並且掩蓋燃燒煤、石油、天然氣的影響，換句話說，雖然清除氣溶膠有益處，然而這也代表氣溫上升的速度會稍微加快。

30日發表的這項新研究報告計算地球剩餘的碳預算 (Carbon budget)，估算全球還能燃燒多少化石燃料，而世界仍有50%的機會將暖化限制在攝氏1.5度的範圍內。

過去10年的平均氣溫已經比19世紀高出1.14度，去年高出1.26度，今年可能跨過這一數據。

新研究將碳預算定為2500億公噸，而全球一年燃燒的碳略高於400億公噸，並且仍在上升，因此還剩下六年時間，然而該研究指出，六年的開始時間為2023年1月，因此僅剩下五年多。

研究第一作者、倫敦帝國學院(Imperial College of London)氣候科學家藍波(Robin Lambol)說明：「這並不代表六年後應對氣候變遷的對抗站將失敗，但我認為如果還未進入強勁的下降軌跡，那麼爭取將氣溫增幅限制在1.5度內將為時已晚。」

預算 暖化 石油

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