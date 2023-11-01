1/3食物被扔掉 50多地方官員連署請求環保署協助減少浪費

美國所產食物三分之一以上未被食用，最終多被丟到垃圾掩埋場，產生大量甲烷、助長氣候暖化。圖為一名工人把食物倒到垃圾場。(路透)

美聯社報導，美國所產食物三分之一以上沒有被食用，最終多被丟到垃圾掩埋場，產生大量甲烷、助長氣候暖化 ；全美50多名地方官員因此在31日簽發連署信，請求環保署(Environmental Protection Agency)協助各市政府減少社區食物浪費。

環保署稍早公布兩份美國食品浪費問題報告，各地方官員敦促環保署加碼撥款並提供技術援助，以推行垃圾掩埋替代方案，並敦促更新垃圾掩埋場標準，以預防、檢測 並減少甲烷排放。

美國過去便為解決食物浪費而面臨艱鉅挑戰，農業部2015年與環保署設定目標，2030年將食物浪費減少一半，但環保署負責食物垃圾管理工作的克勞蒂亞‧法比亞諾(Claudia Fabiano)坦言，進展有限。

環保署報告發現，垃圾掩埋場所排放甲烷有58%來自食物垃圾，問題嚴重，約四分之一全球暖化源自甲烷，導致暖化的威力遠超過二氧化碳。

官員和研究人員都希望採取行動，認為不僅要投入資源，更需要大幅扭轉公眾的心態，包括農民要改變做法、製造商應重新思考如何包裝和行銷商品、個人也要設法避免浪費食物。

研究人員說，全美至少40%食物浪費源自家庭。

伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology)環境管理和永續發展教授阿什頓(Weslynne Ashton)認為，大家丟棄食物，之後從垃圾中回收食物的成本很高；他說，零廚餘是可能的，但必須在城市和更多農村的不同地點備妥基礎設施，而且要透過具體措施激勵家庭和商業機構配合。

環保署最近從「降低通膨法案」中撥出部份資金支持資源回收，確實涵蓋有機廢物(食物)，但都是新計畫。

加州 2022年起要求每個管轄區提供有機廢物收集服務，芝加哥兩周前啟動全市堆肥試點計畫，在各地設立食物垃圾集散點，人們須自行將食物殘渣帶到指定點。