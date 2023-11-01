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今夏高溫衝擊 南瓜收成大受影響 減產逾20%

編譯尤寶琪／綜合31日電
今年夏天氣溫屢破紀錄，南瓜季收成大受影響，德州、新墨西哥州和科羅拉多州等州的南瓜農預計，產量損失可能會達20%或更多。(美聯社)
今年夏天氣溫屢破紀錄，南瓜季收成大受影響，德州、新墨西哥州和科羅拉多州等州的南瓜農預計，產量損失可能會達20%或更多。(美聯社)

南瓜雖然可耐高溫，但在氣候變遷導致乾旱加劇，以及氣溫屢破紀錄的情況下，南瓜季收成大受影響，德州新墨西哥州和科羅拉多州等州的南瓜農預計，產量損失可能會達20%或更多。

除了產量減少外，勞動成本和通貨膨脹等因素，也種植南瓜利潤縮小，打擊南瓜農從出售給園藝中心和南瓜田中獲利的能力。

而今年「乾渴的南瓜」現象，也進一度凸顯依賴灌溉維生的農民，每一季都得面對的殘酷現實：農民必須根據水分配合從地裡抽水的電力成本來做出選擇，計算要種植多少英畝土地、種植什麼作物，才能有效度過更炎熱、更乾燥的夏季。

德州農工大學(Texas A&M)推廣代理卡羅爾(Mark Carroll)指出，南瓜可以忍受某種程度的炎熱和乾燥的天氣，但2023年夏季的高溫時在令人難受，許多地區紛紛出現創紀錄高溫，全國各地農田氣溫都遠超過華氏100度。

卡羅爾稱德州是「南瓜之都」，他說：「這是近幾年來最糟糕的一年。」天氣炎熱和乾燥的程度，不僅超出了灌溉所能彌補的範圍，且南瓜是需要涼爽的天氣才能收成，否則會在運輸過程中開始腐爛，甚至可能會在抵達商店前就爛光了。

被稱為是美國南瓜生產重鎮的伊利諾州，今年的收成與過去兩年持平；但今年德州的收穫季卻異常炎熱，導致農民得做出決定，是要冒險在正常時間點收成南瓜，還是在等一下並錯過秋季南瓜潮再收成；更糟糕的是，隨著地下水位持續下降，灌溉成本越來越高，導致一些農民每月的電費支出高達數千元。

德州南瓜農琳賽‧派爾(Lindsey Pyle)指出，除電費上漲外，從日用品、化學藥品到種子和燃料，幾乎所有物品的成本都跟著上漲；她的產量下降了約20%；派爾補充說道，南瓜生長季早期時情況很難預料，因為藤蔓可能看起來鬱鬱蔥蔥，但如果沒有獲得足夠的水，它們就不會開花和結果。

德州 高溫 新墨西哥州

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