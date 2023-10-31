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刺青女遭哈瑪斯綁架「證實遇害」以色列稱她遭酷刑折磨

編譯尤寶琪／綜合報導
盧克的家屬15日向以色列總理內唐亞胡求助，請求協助救出盧克。會後，一名親戚出面向媒體說明會晤情形。(Getty Images)
盧克的家屬15日向以色列總理內唐亞胡求助，請求協助救出盧克。會後，一名親戚出面向媒體說明會晤情形。(Getty Images)

以色列外交部10月30日證實，7日在諾瓦音樂節(Nova Festival)上遭巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯(Hamas)綁架的23歲德、以雙重國籍刺青女子盧克(Shani Louk)已死亡。

有線電視新聞網(CNN)報導，以色列外交部在社群媒體X(前推特)上宣布：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮(盧克的名字)的遺體已被發現，並確認身分。」

一位涉及確認她身分的人士告訴CNN，他們是在法醫人員發現一塊屬於盧克頭顱的骨頭碎片後，證實了盧克死亡。現場找到的骨頭碎片加上10月7日襲擊現場的情況，以及一段顯示盧克不省人事躺在哈瑪斯卡車後座的影片，讓調查人員相信這些就是她的遺骸。

這塊骨頭碎片是顱骨底部、靠近頸動脈的顳骨岩狀部；頸動脈是提供大腦血液的主要血管；DNA 測試證實，這塊骨頭碎片屬於盧克。

盧克的母親莉卡達‧盧克17日在特拉維夫呼籲哈瑪斯釋放她的女兒。(美聯社)
盧克的母親莉卡達‧盧克17日在特拉維夫呼籲哈瑪斯釋放她的女兒。(美聯社)

哈瑪斯在7日突破加薩(Gaza)和以色列之間的邊界展開突襲時，盧克正在以色列南部參加音樂節；現場一段影片顯示，武裝分子在7日展開攻擊時，從南北封鎖通往音樂節的道路，然後步行湧入這個廣闊的場地；他們從三面包圍人群，朝他們開槍，迫使他們越過田野向東逃亡。

根據外交部聲明，盧克在音樂節被綁架並「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」，聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。

盧克母親莉卡達‧盧克(Ricarda Louk)接受德國廣播公司RTL/ntv訪問時也證實，收到色列軍方的通知，說骨頭DNA檢測證實是屬於盧克的。盧克的妹妹阿迪(Adi Louk)隨後也在Instagram上發帖證實了莎妮的死訊。她寫道：「我們懷著無比悲痛的心情宣布，我的姊姊夏妮．尼科爾．Z.L.已去世。」

不過，盧克的遺體尚未被發現，而以色列方也未公布是何時、在何地找到她的頭骨碎片。

以色列 哈瑪斯 加薩

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