北京香山論壇／中共中央軍委副主席：發展中俄關係是戰略抉擇

中共中央軍委副主席張又俠威嚇，「無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟」。(記者陳政錄／攝影)

中共中央軍委副主席張又俠30日與出席「北京 香山論壇」的俄羅斯國防部 長蕭依古舉行會談。張又俠稱，發展中俄關係是符合歷史邏輯的「戰略抉擇」；蕭依古則稱，俄方願與中方持續深化務實交流合作。蕭依古稍早在論壇發言時，還形容中俄關係「堪稱典範」，同時重批美歐。

綜合俄羅斯衛星通訊社和新華社，張又俠30日在北京為蕭依古舉行歡迎儀式，隨後舉行會談。張又俠稱，發展永久睦鄰友好、全面策略協作、互利合作共贏的中俄關係，是符合歷史邏輯的戰略抉擇。中方願與俄方共同努力，攜手維護全球戰略平衡與穩定。

蕭依古30日稍早在香山論壇開幕式後發言，劍指美歐。他批評白宮無視北約向東侵略性擴張，美國和北約希望破壞俄羅斯安全；並批評美「印太戰略」破壞東協團結和亞太和平，稱世界局勢迫使俄羅斯調整對外政策，包括加強和東南亞國家合作。

針對俄軍核武政策，蕭依古稱，俄羅斯核理論沒有改變，仍規定僅在兩種情況下使用核武，包含反擊敵人的核攻擊，以及即使對俄使用的是常規武器，但俄方生存受到威脅時。

蕭依古發言前，包括美方代表、美國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯等在內的部分歐美國家代表離席。