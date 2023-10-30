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萬聖節百萬人湧入狂歡 麻州塞勒姆「小酒瓶」遍地成災

編譯徐薏茹／綜合29日電
麻州著名的「女巫城」塞勒姆每年萬聖節總是吸引大批人潮和垃圾，今年小鎮討論要禁小酒瓶，以免丟滿地。此為示意圖。（Getty Images）
麻州著名的「女巫城」塞勒姆每年萬聖節總是吸引大批人潮和垃圾，今年小鎮討論要禁小酒瓶，以免丟滿地。此為示意圖。（Getty Images）

麻州著名的「女巫城」塞勒姆(Salem)每年萬聖節總是吸引大批人潮，也為當地帶來不少混亂，而今年10月，一些領袖及長期受苦的居民決定出面對抗塞勒姆的另一個災難──鎮上遍布的小型酒瓶。

這種50毫升的單人份酒瓶看似無害，只有口袋大小且經常帶有水果風味，但近年來這些小酒瓶被隨意丟棄在花園、公園與操場等地，因此在麻州遭到嚴厲抨擊與批判；由於對這些垃圾已感到厭倦，同時也擔心其對於青少年和嗜酒者的吸引力，愈來愈多城鎮開始著手全面禁止小型酒瓶。

包括塞勒姆在內的大多數城鎮以減少垃圾為主要目標，但這些行動不禁讓人聯想到該地區的清教主義歷史，部分塞勒姆居民表示，禁止小酒瓶似乎有些極端，幾乎就像是回到過去不寬容的時代，而正是在那個時代促成了女巫城最可恥的歷史過往。

麻州著名的「女巫城」塞勒姆每年萬聖節總是吸引大批人潮和垃圾，今年小鎮討論要禁小型...
麻州著名的「女巫城」塞勒姆每年萬聖節總是吸引大批人潮和垃圾，今年小鎮討論要禁小型酒瓶以免丟滿地。（Getty Images）

居民承認垃圾是個問題，尤其是10月，有近百萬的遊客湧入女巫城慶祝萬聖節，引發交通堵塞，鄰近城鎮的居民早在9月中就避開塞勒姆的恐怖車潮。

一些當地人表示，在這種混亂的情況下，小酒瓶的禁令似乎變得微不足道。

在塞勒姆居住30年的居民卡特(Brian Carter)表示：「問題是，人們只會開始去買更大的酒瓶。」

塞勒姆一家酒吧的老闆戴娜‧沃夫(Diane Wolf)支持這項禁令，因為小型酒瓶容易隱藏，對調酒師和酒吧老闆構成無形的威脅，他們對顧客的酒精攝取量負有法律責任。沃夫在廁所的垃圾桶發現這些小酒瓶，證明一些顧客偷偷補充他們的「官方」酒精攝取量。

市議員哈普沃斯(Ty Hapworth)住在塞勒姆女巫博物館(Salem Witch Museum)附近，幾乎天天都會在自家花園發現空的小酒瓶，他預期販酒商店的老闆會反對這項禁令。

販酒商店Loring Liquors的經理派托(Deep Patel)表示他會加入反對的行列，因為禁令絕對會影響他們的生意。

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