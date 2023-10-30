「佛萊迪餐館」周末全球票房破1.3億 創恐怖片紀錄

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」周末票房登上北美票房冠軍，全球總票房達1億3060萬元，成為今年目前票房最高的恐怖電影。（美聯社）

改編自同名恐怖生存獨立電玩遊戲系列的「佛萊迪餐館之五夜驚魂」(Five Nights at Freddy's)周末在影院及NBC環球集團串流媒體Peacock同步上映，片商29日估計票房為7800萬元，登上北美票房冠軍；海外票房預計為5260萬元，全球總票房達1億3060萬元，成為今年目前票房最高的恐怖電影。

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」由布倫屋製片公司(Blumhouse)製作，艾瑪‧塔米(Emma Tammi)執導，喬許‧哈契遜(Josh Hutcherson)、瑪麗‧史都華‧麥特森(Mary Stuart Masterson)、馬修‧利拉德(Matthew Lillard)等人主演。

這一廣受歡迎的電玩遊戲系列由史考特‧考森(Scott Cawthon)開發，2014年透過遊戲平台Desura首度發布。

電影花費多年製作，製作人布朗(Jason Blum)今年稍早接受IGN採訪時表示，他因為追求改編這一電玩遭人嘲笑，「大家都說我們永遠無法拍完這部電影，包括我公司內部的人。」據報導，本片的製作預算 為2000萬元。

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」周末票房登上北美票房冠軍，全球總票房達1億3060萬元，成為今年目前票房最高的恐怖電影。（美聯社）

所幸最終得到回報，「佛萊迪餐館之五夜驚魂」是該公司史上首映票房最高的電影，打破經典恐怖片「月光光心慌慌」(Halloween's)的國內及全球首映票房紀錄，此外，本片也成為布倫屋製片公司第19部拿下票房冠軍的作品。

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」首映周末的觀眾主要為男性，占58%，且大多數為年輕族群，估計25歲以下的觀眾占80%，13歲至17歲的觀眾占38%。

本片在影評網站CinemaScore獲得「A-」的佳績。Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「這是非常年輕的觀眾群。」

同樣值得注意的是，儘管在串流平台同步上架，仍有許多人選擇進電影院 觀看，德加拉貝迪安表示：「就某些情況來說，串流媒體可以補足影院的部分，而很明顯地，觀眾想要的是共同的體驗。」