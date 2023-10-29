潘斯宣布退選：這是場艱苦戰鬥、我還未到時候…

前副總統潘斯在共和黨猶太聯盟年會上宣布，退出2024年總統大選，並偕妻子向與會者揮手道別。(Getty Images)

前副總統潘斯(Mike Pence)28日宣布不再競逐2024共和黨 總統候選人提名，成為第一個退選的主要參選人。

潘斯在拉斯維加斯舉行的共和黨猶太聯盟(Republican Jewish Coalition)年會上宣布退選時說，「我很清楚，我還未到時候。經過多次祈禱及深思熟慮後，決定從今天起暫停競選總統。」又說「一直都知道這是一場艱苦戰鬥，但我並不後悔。」

對於潘斯這個宣布，與會者都感到驚訝，但也多次起立鼓掌致意。

在宣布競選之初，挾著前副總統頭銜的潘斯，行情一度被看好，給認為是川普 以外的另一選擇及有力競爭者，然而隨著時間的轉移，選情持續走低，支持度連佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)也不及，籌集競選資金也同樣艱難。

根據最新競選文件，截至9月底潘斯的競選資金僅為118萬元，但負債為62萬1000元，而且債務不斷增加。在最新新募款數字公布後，已可見退選端倪，潘斯競選活動大幅縮減，至少兩名競選工作人員被解雇。

從另一面來看，也說明了川普對共和黨的影響及改變有多大，故此潘斯才有時機不對之嘆。他的退選，無疑也給了其他參選人壓力。

據兩位與潘斯關係密切的人士透露，他選擇在明年1月15日共和黨愛阿華州黨團會議前宣布退選，除避免積累債務外，也避免了可能無法參加11月8日邁阿密第三次黨內初選辯論的尷尬。

儘管潘斯仍可堅持到愛州黨團會議的預選，但這或會影響他在保守派當中的地位。

出席集會的川普及德桑提斯在發言中都沒有提及潘斯退選，但德桑提斯後來在社媒上稱讚他是「有原則及有信仰的人，為推進保守派事業而努力不懈」。

目前還未知悉潘斯退選後會支持哪位參選人，但他「敦促這裡所有共和黨同仁，為我們國家選出一位共和黨旗手。正如林肯所說，他將喚醒我們善良的本性。這不僅會帶來勝利，而且會以文明的方式帶領我們國家走向強大、繁榮和自由。」