德桑提斯重砲批紐森：與習近平像豆莢裡的兩顆豌豆

佛州州長德桑提斯(左圖)批評加州州長紐森訪問中國，是不智之舉。(美聯社)

共和黨2024總統初選的參選人、佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)28日出言重批加州民主黨籍州長紐森 (Gavin Newsom)25日在北京會晤中國國家主席習近平 一事；他將紐森和習近平比喻為「豆莢裡的兩顆豌豆」，強調自己已準備好在11月與紐森辯論。

紐森是四年多來首位訪中的美國州長，也是繼2017年時任加州州長布朗(Jerry Brown)之後，首位與習近平會面的美國州長。儘管紐森宣傳此行是為了與中國官員討論氣候行動、經濟發展和人權問題，但他在美中關係緊繃之際訪中會習，引發眾議。

德桑提斯向每日郵報(DailyMail.com)指出，在中國和俄羅斯與西方緊張局勢持續升級之際，紐森此舉無疑傳遞出「美國願意在獨裁領導人習近平腳下『卑躬屈膝』」的錯誤信息。

德桑提斯同時表示，在新冠疫情期間，紐森和習近平，對他們治理下的人民都採取了類似的嚴厲手段，「當我看到兩人會面的合照時，我想到的是，這兩人面對新冠病毒都採取嚴厲防疫政策，(如此相似)好比豆莢裡的兩顆豌豆。」

德桑提斯說：「他們都實施長時間的封鎖，限制人們工作、上學等能力。」「我很了解加州，因為有很多人因為紐森的所作所為逃到佛州來。」

包括德桑提斯在內的許多2024年總統初選的參選人，都將中國視為對國家安全與競爭的最大新興威脅。

紐森並未參加2024年民主黨總統提名初選，但他11月30日將在喬治亞州與德桑蒂斯進行一場90分鐘的辯論會；由福斯新聞主播漢尼提(Sean Hannity)主持。

「我們已經準備好了，」德桑提斯在內華達州拉斯維加斯與內州共和黨人會談之前，談到這場辯論時表示，「這會很有趣，對國家來說也會是一場很好的辯論。」

與此同時，角逐共和黨總統初選提名的參選人11月8日將在佛州邁阿密舉行的第三次電視辯論。