「經濟好只是統計數字」…美國近7成家庭支出變多了

民調顯示，收入增加趕不上通貨膨脹，美國近7成家庭支出變多了。圖為加州一家超市門口陳列的信用卡標誌。(Getty Images)

美聯社民調發現，三分之二（近7成）美國家庭的支出比一年前增加，但收入增加的只有四分之一，八成家庭的債務比去年增加或不變，多數美國人對自己的「錢景」並不樂觀。

匹茲堡61歲音響工程師夏皮羅(Steve Shapiro)說，過去他每周的買菜錢只需100元，今年漲到將近200元。「我的收入維持不變。經濟好，只是統計數字好，我可不怎麼好。」

八成民眾說他們的家庭債務比一年前更高，或沒減少；約五成受訪者有卡債，四成要付車貸，四分之一欠醫藥費。家庭存款比去年多的只有15%。

36歲的德州聖安東尼奧居民崔西‧岡薩雷斯(Tracy Gonzales)是建築承包商，僅僅因為頭痛得厲害住進急診室，就欠了好幾千元住院費，經診斷不過是牙齒感染細菌。「他們會治癒你，不過費用未免太過分了些，」她說，從此她盡量避免上醫院，因為貴得可怕。

調查發現，僅26%民眾很有信心或非常有信心付得起突來的醫療費，存夠退休金 的也只有18%。極有信心或很有信心自己目前財務狀況足以應付生活所需的，僅三分之一；42%說「多少有信心」，還過得去。

夏皮羅說，「我老早就想退休，最近終於明白，我退不了。」原因之一是太太欠的學貸 還有3萬元。夫妻倆本想賣房搬家，最後還是覺得守住目前支付的3.4%房貸利率 ，不要換屋為妙。

過去一年，約三成美國人因為利率太高，放棄購買大件商品的打算。四分之一成年人還欠下學貸。

77歲俄亥俄州居民克勞斯(Will Clouse)靠固定收入過退休生活，他最擔心的就是物價上漲。「看電影吃的Sno-Caps巧克力糖本來一盒0.99元，現在要1.5元。物價騰飛50%，沒有人被剝削才怪。」

54%受訪者說自家的財務狀況還不錯，比率跟去年差不多，不過比2022年3月的63%少了9個百分點。