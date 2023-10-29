流行樂壇天后泰勒絲 33歲晉身億萬富翁

泰勒絲已是名副其實的億萬富翁，個人財富估計已達11億元。(路透)

現年33歲的流行樂壇天后泰勒絲 (Taylor Swift)達成當代罕見創舉：正式贏得億萬富翁封號，而且幾乎完全是靠她的音樂得來的。

彭博(Bloomberg)27日分析，泰勒絲在美國的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)今年已為美國國內生產毛額(GDP)增加43億元。她的國際Eras Tour、已放映數周的巡演紀錄片、重新發行九年前專輯「1989」，外加長達20年熱度不減的演唱生涯，讓她正式登上億萬富翁寶座。

彭博還表示，該分析「僅基於可從公開披露數據確認追蹤的資產收益」；它估算泰勒絲的音樂曲目和她五處住宅價值，加上她的樂曲銷售、演唱會門票、串流影片交易和商品收入。

泰勒絲個人收入包括：自2019年發行「情人」(Lover)專輯收入4億元；演唱會門票和商品銷售收入3億7000萬元；Spotify和YouTube 收入1億2000萬元；房屋價值1億1000萬元；音樂銷售收入8000萬元。

流行樂壇裡的其他億萬富翁包括：去年名列全球最富有女歌手蕾哈娜(Rihanna)、傳奇嘻哈歌手Jay-Z、饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West，已改名Ye)。

AMC影院指稱，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」紀錄片首周末創下9280萬元票房紀錄，之後在3855個影院放映估計有3100萬元收入。影片已成北美史上票房最高的音樂會電影。

據研究公司QuestionPro稱，光是Eras Tour本身，預計會創造46億元銷售額。在洛杉磯 六場音樂會就讓洛杉磯GDP成長3億2000萬元。

2019年泰勒絲發行「情人」專輯，這是她的經紀人Scooter Braun收購Big Machine Label Group再買下她前六張專輯母帶後，泰勒絲擁有的第一張專輯。